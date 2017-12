Balacera en Colorado deja un policía muerto y varios heridos

Un agente del orden murió este domingo y otras seis personas -entre ellos cuatro policías- resultaron heridos en un tiroteo a las afueras de Denver, en Colorado (oeste de Estados Unidos), según las autoridades locales, que creen que el sospechoso del suceso ha muerto por disparos de bala.

A los residentes se les pide evitar el área de Contry Line, entre el bulevar Colorado y el bulevar Universitario, buscar un refugio y mantenerse alejados de las ventanas.

"Tenemos a múltiples agentes heridos, no hay información que proporcionar sobre su estado. La escena del crimen sigue en activo, por favor, eviten la zona", indicó en su cuenta de Twitter la oficina del sheriff del condado de Douglas, situado al sur de Denver.

El suceso se produjo la madrugada del domingo, cuando varios agentes de la oficina del sheriff acudieron a un edificio de apartamentos en la localidad de Highlands Ranch para responder a una llamada que denunciaba una "disputa doméstica", según un tuit de la misma fuente.

Here was the scene about an hour ago. At least eight ambulances arrived. @DenverChannel pic.twitter.com/CwKfN9XC9s