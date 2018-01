Bannon pide perdón a Trump y defiende que hay información errónea en libro de Wolff

El exasesor de Donald Trump, Steve Bannon, se pronunció este domingo luego de la polémica publicación del libro de Michael Wolff. (Foto Prensa Libre: AFP)

"Lamento que mi retraso en responder a la información errónea sobre Don Jr (el primogénito de Trump) haya desviado la atención de los históricos logros del presidente en su primer año de Presidencia", afirmó hoy Bannon en un comunicado en el que subraya que su apoyo al mandatario y su agenda es "inquebrantable".

Trump rompió esta semana con su antiguo estratega jefe, del que dijo que "ha perdido la cabeza" y es un "chapucero", irritado porque Bannon aparece citado en el polémico libro de Michael Wolff criticando a su hijo Donald por una reunión con un grupo de rusos.

"Mis comentarios estaban dirigidos a Paul Manafort, un veterano profesional de campañas con experiencia y conocimientos sobre cómo operan los rusos. Él debería haber sabido que son falsos, maliciosos y no nuestros amigos. Reitero, esos comentarios no estaban dirigidos a Don Jr.", indicó Bannon este domingo.

Apoyo a Trump

Además, el exasesor se prodigó en elogios a Donald Jr., del que dijo que es un "patriota", un "buen hombre" y que "ha sido incesante en su defensa de su padre y de la agenda que ha permitido darle la vuelta al país".

"Todo lo que tengo que decir sobre la ridícula naturaleza de la investigación sobre la colusión rusa lo dije en mi entrevista con 60 Minutes. No hubo colusión y la investigación es una caza de brujas", agregó.

This is total Fake News and taken out of context, don’t believe the liberal propaganda Machine! #MAGA https://t.co/illS95L5Br — Steven Bannon (@SteveKBannon) 3 de enero de 2018

Bannon deja claro además que su apoyo al presidente y su agenda es "inquebrantable" como ha mostrado, argumenta, "diariamente" en sus emisiones de radio, en Breitbart News" (la publicación ultraconservadora que preside) y en discursos en el país y fuera.

Once again I regret not commenting before on the claimed quotes in the Wolff book. Don Trump jr is both a patriot and a good man who has stood by his father in his great work for our country. And I still stand by our president in his work to Make America Great Again. #MAGA — Steven Bannon (@SteveKBannon) 7 de enero de 2018

"Trump era el único candidato que podría haber derrotado al aparato Clinton. Yo soy la única persona hasta la fecha en hacer un esfuerzo global por predicar el mensaje de Trump y el Trumpismo; y sigo listo para pararme en la brecha por los esfuerzos de este presidente para hacer a Estados Unidos grande de nuevo", sostuvo.

"Genio político"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump atacó duramente este domingo al autor de un libro muy crítico con su gestión y su capacidad para gobernar, mientras sus aliados calificaron de "genio político" al mandatario.

Es un "libro lleno de falsedades", tuiteó el mandatario al referirse a "Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump", del periodista Michael Wolff

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018

"Tengo que soportar un libro falso escrito por un autor totalmente desacreditado", señaló.