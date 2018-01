"No soy racista": la defensa de Donald Trump a las acusaciones de discriminación contra El Salvador, Haití y naciones africanas

Mientras descansaba en su Trump International Golf Club en West Palm Beach, su resort en Florida, el mandatario se dirigió a los reporteros: "No soy racista". "Soy la persona menos racista que entrevistarás".

El viernes, Trump negó haber realizado esas polémicas declaraciones en un tuit. Pero esta es la primera vez que el presidente responde directamente a las acusaciones de racismo.

La disputa estalló la semana pasada luego de que surgieron informes en los medios de comunicación de Estados Unidos de que durante una reunión en la Casa Blanca, Trump había preguntado: "¿Por qué estamos teniendo aquí a todas estas personas de países "de mierda?".

Según información publicada el jueves por The Washington Post y el New York Times, que citan fuentes anónimas, Trump utilizó este lenguaje en una reunión con senadores demócratas y republicanos destinada a analizar una propuesta de reforma migratoria que beneficiaría a ciudadanos de El Salvador, Haití y naciones africanas.

En las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha estado retirando el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a personas de varias nacionalidades que actualmente viven en el país.

Trump supuestamente también dijo en ese encuentro que en lugar de otorgar residencia temporal a ciudadanos de países afectados por desastres naturales, guerras o epidemias, EE.UU. debería recibir a inmigrantes de países como Noruega.

Según los informes periodísticos, cuando le dijeron a Trump que los grupos más grandes de inmigrantes con ese estatus eran de El Salvador, Honduras y Haití, el presidente respondió: "¿Haitianos? ¿Necesitamos más haitianos?".

El viernes, el presidente tuiteó que el lenguaje que usó en la reunión fue "duro" pero cuestionó la redacción de los informes.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA!

También publicó otro tuit en el que negaba haber insultado a los haitianos y acusaba a los demócratas de inventarlo.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!