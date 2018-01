EE. UU. se congela y se prepara para peligrosa tormenta; cae nieve hasta en Orlando

Según el portal de Univisión, la ola polar que afecta a los EE. UU. ha causado temperaturas “hasta ahora no vistas en el centro-oeste del país”.

En la ciudad de Miami, Florida, esperan que mañana las temperaturas desciendan a 39 Fahrenheit (3 grados Celsius).

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta a la población a que extremen sus medidas de alerta, especialmente a quienes viven desde el sur de Texas hasta Canadá y de Montana hasta Nueva Inglaterra.

Según Univisión, este miércoles nevó en Tallahassee, la capital del estado de Florida, conocido como “el estado del sol”, un fenómeno que no veían desde diciembre de 1989 (hace 28 años).

Debido a las gélidas condiciones climáticas, un tramo carretero de 49 millas de la interestatal 10 se vio obligado a cerrar por la nevada y el riesgo de transitar por una autopista con hielo.

En ese estado unos 10 mil hogares y negocios quedaron sin servicio de energía eléctrica, según el proveedor del servicio.

Los parques de diversiones también cerraron algunas de sus atracciones acuáticas por el frío extremo, que es inusual en ese estado.

En Nueva York, una persona murió este martes después de que ocurriera un choque que “involucró a decenas de autos”, en la autopista I-90, al este de Buffalo, causado por el paso de una tormenta de nieve.

El Nuevo Herald difundió que el frío no solo puede sentirse, sino que también puede verse.

Las Cataratas del Niágara se congelaron, en ese punto entre la frontera entre EE. UU. y Canadá le crearon paisajes blancos, entre árboles, acantilados, miradores y senderos, todo se ha teñido de blanco, asegura el reporte.

El sitio The Washington Post tituló que “una bomba ciclón explotará en la costa este”, esto antes que el vórtice polar cause un frío extremo antes de que finalice la semana.

Florida Flurries: Snow is falling in the Sunshine State's capital for the first time in 28 years! FHP has even CLOSED portions of I-10 in the Panhandle due to ice on the road! ❄



LATEST: https://t.co/SmZCxOUSVx



(Video: @TallyPD) pic.twitter.com/ZbMM31Oz7U