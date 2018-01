Frío ártico se apodera del noreste de EE. UU. tras ciclón bomba

Las personas caminan sobre la nieve después de la tormenta invernal en Boston, Massachusetts.(Foto Prensa Libre;AFP).

"La costa este amaneció con un frío ártico esta mañana" tras el inusual ciclón provocado por una caída drástica de la presión barométrica, un proceso conocido como bombogénesis, indicó el Servicio Nacional del Clima (SNC).

Una ola de frío glacial que puede congelar rutas nevadas, provocar accidentes y complicar aún más la vida de las personas sin hogar se apoderó el viernes de la costa este de Estados Unidos tras el paso de un "ciclón bomba".

"La costa este amaneció con un frío ártico esta mañana" tras el inusual ciclón provocado por una caída drástica de la presión barométrica, un proceso conocido como bombogénesis, indicó el Servicio Nacional del Clima (SNC).

Un trabajador tira sal en el camino y retira la nieve en una plaza en Times Square, Nueva York. (AFP).

Aunque paró de nevar, "habrán temperaturas amargamente frías y ventiscas peligrosas en el próximo par de días", precisó.

El SNC pronostica temperaturas de unos 20 grados bajo cero en Nueva York, Nueva Jersey o Massachusetts, y hasta de 40 bajo cero más al norte, de Maine a New Hampshire.

A raíz del ciclón, que azotó primero el sur de Estados Unidos provocando la primera nieve en tres décadas en Florida, más de 5 mil 500 vuelos fueron anulados en todo ese país desde el jueves.

La isla de la Libertad, antiguamente llamada isla de Bedloe, cubierta de nieve en la bahía de Nueva York, EE. UU. (AFP).

Los dos aeropuertos de Nueva York, que habían cerrado sus pistas, reabrieron el viernes, pero un 20 por cientode los vuelos en el aeropuerto JFK fueron cancelados, así como un 30% en Boston, según el sitio FlightAware.

En Boston olas de agua helada invadieron el puerto, una zona turística y una estación de metro, que recibió casi un metro de agua en las mayores inundaciones en la ciudad en 40 años.

En Virginia, más de 40 mil personas sufrieron cortes de electricidad, y miles más quedaron sin luz a lo largo de la costa, entre ellos unos 10 mil residentes de Massachusetts.

En varios estados se declaró el estado de emergencia, que incluyó a la ciudad de Nueva York, así como a Westcherster y Long Island.

Un avión de Spirit Airlines se prepara para salir en el aeropuerto internacional Logan en Boston, Massachusetts. (AFP).

La Gran Manzana, que recibió el jueves casi 25 cm de nieve, amaneció el viernes soleada y con cielos despejados, pero como en Boston, el termómetro marca 12 grados baja cero..

Las escuelas reabrieron y miles de empleados palean a mano y en camiones la nieve sucia de calles y aceras.

El aire del Ártico, acoplado a vientos fuertes a veces superiores a los 60 km/h, puede bajar la temperatura corporal y provocar hipotermia, advirtió el SNC.

Un muelle cubierto de nieve y hielo flota en en Brooklyn, Nueva York. (AFP).

La costa este es azotada por una ola de frío con temperaturas muy por debajo del promedio desde después de la Navidad.

Pero dentro de seis a 10 días, el termómetro subirá y se ubicará por encima del promedio, vaticinó el SNC. "Buenas noticias tras muchas semanas de frío atroz".

Iguanas y tortugas quedan "congeladas" por frío en Florida

Decenas de iguanas y tortugas de Florida quedaron el jueves último "congeladas" a causa de las bajas temperaturas que dejó a su paso el "ciclón bomba", una ola extrema de frío acompañada de fuertes vientos que se extiende por la costa este de Estados Unidos informaron autoridades ambientales.

De acuerdo con la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida (FWC, en inglés), "este tipo de especies necesitan un cuidado especial durante la temporada invernal debido a que prácticamente quedan congeladas con temperaturas menores a los cuatro grados bajo cero".

El centro de Manhattan se encuentra cubierto de nieve en la ciudad de Nueva York. (AFP).

Varios medios locales registraron imágenes en las que se ve a las iguanas paralizadas en las calles y cerca de los árboles que habitualmente trepan, mientras que las tortugas, según la FWC, han sido halladas flotando dentro del caparazón cerca de las costas.

"No suponga que están muertos", dijo la encargada del programa de peces y vida silvestre no nativos de la FWC, Kristen Sommers, quien además recomendó a los floridanos no molestar a los animales cuando estén paralizados.

La experta explicó en diálogo con la cadena CBS que las iguanas nativas de Centro y Sudamérica son animales de sangre fría que van perdiendo movilidad a medida que la temperatura cae a menos de 10 grados bajo cero.

Asimismo, la FWC señaló en un comunicado que un equipo de voluntarios está rescatando la mayor cantidad posible de tortugas marinas y que hasta el momento tienen un centenar de estos animales "fuera de peligro".

"Estamos comprometidos con la conservación de nuestros recursos naturales, y estamos organizados y listos en áreas estratégicas en todo el Estado", dijo el director de la Comisión, Eric Sutton, al indicar que el organismo también monitorea el estado de manatíes y peces.

El complejo de la cárcel de Rikers Island una manta de la nieve cubre la prisión en la ciudad del Bronx de Nueva York. (AFP).

Por su parte, el Zoológico de Florida dispuso de mantas, hierba seca y calentadores eléctricos para mantener cálidas a varias de las especies que están exhibidas allí.

El "ciclón bomba", que sigue su curso hacia el norte de ese país con temperaturas de hasta 27 grados bajo cero, dejó a su paso por Florida varios centímetros de nieve, fenómeno que no se registraba en el "Estado del Sol" desde hace tres décadas.