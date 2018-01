Trump entre la explosiva publicación de un libro y su polémica cuenta de Twitter

Por solicitud de Trump, una firma de abogados envió una carta de 11 páginas al autor y al editor del libro "Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump", conminándolos a suspender la publicación y distribución del volumen.

El libro -que ya circula en las redacciones en Washington- se apoya en unas 200 entrevistas con funcionarios oficiales y muestran una Casa Blanca sumergida en una caótica y permanente guerra intestina a lo largo del año pasado.

En su carta, los abogados del presidente apuntan que "el señor Trump exige que se interrumpa y evite cualquier publicación, divulgación o distribución del libro", y además que los responsables publiquen "una retractación plena y completa así como un pedido de disculpas".

Sin embargo, el autor del libro, Michael Wolff, publicó este jueves un largo artículo en la edición electrónica de Hollywood Reporter, donde ya desde el título deja clara su opinión sobre lo que ha visto: "Mi año en la loca Casa Blanca de Trump".

El volumen debería llegar al mercado en la próxima semana, pero a partir de este escándalo ya es el libro con mayor volumen de compra anticipada en el sitio Amazon.

Estas serían algunas de las reveladoras situaciones publicadas en el libro de Wolff:

La divulgación el miércoles de fragmentos del libro provocó un espectacular rompimiento de Trump con el controvertido Bannon, quien fue uno de los coordinadores de su campaña electoral y durante poco más de un semestre fue Jefe de Estrategia de la Casa Blanca.

Bannon, quien renunció al cargo en agosto, formuló declaraciones explosivas a Wolff para el libro.

En particular, Bannon afirma que el hijo mayor de Donald Trump cometió "traición" por sus contactos con gente allegada a Rusia durante la campaña y sus turbios negocios, denuncias que llevaron al presidente a una explosión de ira.

Bannon reiteró este jueves su apoyo al presidente de EE. UU., Donald Trump, y aseguró que es "un gran hombre", después de la polémica desatada a raíz de que salieran a la luz críticas del exestratega jefe a una reunión con rusos que mantuvo en 2016 el hijo del mandatario.

"Lo apoyo sin descanso, ya sea que esté de viaje en el país (...) o en la radio o en la web", señaló Bannon a la radio Sirius XM.

Las 10 citas más controvertidas del libro que habrían hecho enojar a Trump:

Pero eso no es todo, este jueves la Casa Blanca anunció la prohibición de teléfonos móviles personales.

La Casa Blanca anunció hoy que sus funcionarios ya no podrán usar sus celulares personales en el Ala Oeste a partir de la próxima semana por motivos de seguridad, una medida que parece estar dirigida a contener las filtraciones a la prensa de información comprometedora sobre el Gobierno.

"El personal podrá trabajar en sus dispositivos entregados por el Gobierno, para seguir trabajando duro por el pueblo estadounidense", indicó Sanders, que justificó el cambio para garantizar "la seguridad e integridad de los sistemas tecnológicos de la Casa Blanca".

Un grupo de activistas organizó una protesta en la sede de Twitter en San Francisco para criticar que la compañía tecnológica no haya eliminado la cuenta en esta red social del presidente de EE. UU. tras sus recientes y polémicos mensajes dirigidos a Corea del Norte en relación al "botón nuclear".

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!