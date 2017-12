Los efectos de infarto del puente de cristal más largo del mundo inaugurado en China

La estructura, construida por la firma Bailu Group se inauguró el domingo en una ceremonia a la que asistieron unos tres mil turistas, que pudieron comprobar en primera persona la vertiginosa sensación de pasar por un puente de suelo transparente entre dos acantilados, en el parque natural de Hongyagu.

El suelo del puente Hebei está formado por mil 77 placas de cristal de sólo cuatro centímetros de grosor, que cuelgan de una estructura reforzada por 12 cables de vanadio con un peso de 126 toneladas, capaces de soportar terremotos de hasta 6 grados de magnitud y huracanes de fuerza 12 (la máxima en la escala de Beaufort).

Con efectos de alta tecnología, el puente se quiebra en determinadas piezas, lo que hace más dramático el paseo por la estructura.

"Nuestro puente ha sido diseñado para aguantar a más de tres mil personas, pero para garantizar la seguridad de todos los turistas sólo aceptamos a 600 a la vez", destacó a CCTV Yang Shaobo, directivo de la firma responsable de la construcción del puente.

Are you brave enough to walk on the glass suspension bridge in Pingshan County, N China's Hebei Province with a height of 715 feet? pic.twitter.com/YJpmU6kBsc

Yang añadió que varios operarios inspeccionarán diariamente el estado del puente, mientras que guardias de la instalación asistirán a aquellos visitantes que puedan tener miedo a pasar la estructura, por lo que afirmó que ésta es "completamente segura".

Hasta ahora el puente de cristal más largo del mundo era una estructura de 430 metros en el parque natural de Zhangjiajie, el lugar que inspiró las Montañas Aleluya de la película Avatar, aunque ésta seguirá ostentando el récord a la mayor altura, ya que está suspendida a 300 metros.

Dare you cross it? New record-breaking glass bridge opens to tourists in Hebei, China, stretching 488 m between two cliffs and hanging 218 m above a valley (via @XHNews) pic.twitter.com/BQE4D8KpDm