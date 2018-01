¿Qué hay detrás de la foto viral del niño chino que llegó congelado a la escuela?

Según un reporte del diario El País, el maestro de Fuman le pidió a una agencia que hiciera virales las imágenes del niño con el cabello congelado, las mejías rojas y una ropa no muy adecuada para el intenso frío mientras llega a la escuela y sus compañeros se ríen por su aspecto.

Su objetivo fue claro: resaltar el esfuerzo de un niño de 8 años que vive en la pobreza en una casa de barro, que recorre en hora y media unos 4.5 kilómetros a pie bajo una temperatura de 9 grados bajo cero y con escasas ropas para poder asistir a clases.

Es, con todo, uno de los más destacados en matemáticas.

Según el artículo, el niño vive con su abuela y una hermana mayor después de que su madre los abandonó y raras veces ve a su padre, que tiene que viajar muy lejos para poder trabajar.

