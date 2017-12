Cuatro muertos en aeropuerto de Florida al estrellarse un avión bimotor

Los agentes no dijeron de inmediato cuántas personas estaban en el avión o cuántos murieron, solo dijeron que se trataba de un avión bimotor que se estrelló al final de una pista de aterrizaje.

Una llamada relacionada con el accidente se recibió a las 7:20 a.m., dijeron las autoridades. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación investigarán el incidente junto a las autoridades locales.

PCSO & @PolkFire on scene of twin-engine plane crash with several deaths near end of runway @ Ben Durrance Rd on Bartow Airbase. Cross street Bomber Rd. PIOs setting up media staging. FAA & NTSB enroute. PCSO will do death investigations. More info soon via Media Alert & Twitter.