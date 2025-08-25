Comunitario
Accidente de tránsito complica circulación vehicular en zona 18
Un hombre de aproximadamente 20 años murió atropellado, según informaron los Bomberos Municipales.
#AccidenteDeTransito 4a. Avenida Colonia Kennedy Zona 18@bomberosmuni localízan el cuerpo de un hombre aproximadamente 20 años quien no presenta signos vitales a consecuencia de politraumatismo al haber sido atropellado por un vehículo que continúo su marcha. #SiempreEstamos pic.twitter.com/1tW5e9mSec— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) August 25, 2025