Accidente de tránsito complica circulación vehicular en zona 18

Comunitario

#AccidenteDeTransito 4a. Avenida Colonia Kennedy Zona 18@bomberosmuni localízan el cuerpo de un hombre aproximadamente 20 años quien no presenta signos vitales a consecuencia de politraumatismo al haber sido atropellado por un vehículo que continúo su marcha. #SiempreEstamos pic.twitter.com/1tW5e9mSec