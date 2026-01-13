Guatemala

Hombre muere baleado en local comercial de El Pajón

Un hombre no identificado pierde la vida tras un ataque armado en Santa Catarina Pinula.

Hombre muere baleado dentro de un local en El Pajón, Santa Catarina Pinula. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Voluntarios).

Un ataque armado ocurre en la calle principal de la aldea El Pajón, municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala. La víctima, un hombre que no ha sido identificado, fue evaluado por Bomberos Voluntarios en el interior de un local comercial, donde se determinó que había muerto por múltiples heridas de bala.