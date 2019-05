Cabildo Abierto: vecinos de Retalhuleu exigen poner fin a la contaminación y reforzar la seguridad

Cabildo Abierto de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión se transmitió desde Retalhuleu. (Foto Prensa Libre: Rolando Miranda)

Alexánder Alonso, agente de seguridad privada, ve con preocupación la falta de interés de las autoridades por solucionar los problemas causados por la acumulación de basura en varios sectores de la ciudad.

“Se necesita apoyo en el control de los basureros ilegales, pues eso afecta la salud de los vecinos y las autoridades deben actuar. Además, deben interesarse en el tema del agua -entubada-, drenajes, servicio de energía eléctrica y seguridad.

Cindy de León, maestra, asegura que el tema de la energía eléctrica debe ser una prioridad para las nuevas autoridades, pues en varios sectores de la población no se cuenta con alumbrado público y el costo de ese servicio es elevado.

“Si los vecinos se no se organizan no tienen acceso a ese servicio, en el área donde vivo y hacen falta unas 10 lámparas, y las calles están en mal estado, durante años las autoridades no se han preocupado por esos temas.

Jorge Soberanis, estudiante, comentó que aparte de que el agua es escaza esta llega contaminada, por lo que espera que las nuevas autoridades se interesen en ese tema, pues la salud de la población está en juego.

“El agua llega contaminada, la energía es muy cara y no hay alumbrado público, hay mucha basura y se requiere la colocación de botes para depositarla”, comentó.

En tanto, Jonás Vásquez, empresario, mostró su preocupación por la falta de transparencia en el manejo de los fondos municipales, tanto en la cabecera como en el resto de los municipios.

“Hay un problema en la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, desde hace 12 años no se presenta información de cómo se manejan los recursos, es un fenómeno que ocurre en todo el departamento, y con eso se afecta la educación y la cultura, también hay desorden vial y el uso ilegal de espacios públicos”, señaló.

Marvin López, voceador, asegura que tanto autoridades como vecinos tienen responsabilidad en el tema de contaminación, pues muchos tiran la basura en las calles.

“Hay muchos vecinos que no manejan bien la basura y la tiran a la calle, hace falta que los barrenderos de la municipalidad hagan su trabajo, ver un pueblo limpio es agradable”, comentó.

Ruby Taracena, vecina, ve con preocupación como el pueblo se contamina cada vez más, por lo que hace un llamado a las nuevas autoridades para que promuevan planes de manejo de desechos.

“Cada vez se ve a Retalhuleu más contaminado, hay poca inversión en educación y salud, y tenemos un parque muy hermoso que no se puede disfrutar porque le falta iluminación. También hay que apoyar las escuelas, tenemos una terminal de buses y un sistema de drenajes colapsados”, señaló.

Evelin Ramírez, otra vecina, dijo que la falta de mantenimiento de los drenajes y los zanjones afecta en varios sectores, porque en ellos se acumula grandes cantidades de agua y basura.

También dijo: “hace falta alumbrado público y los asaltos y la delincuencia son frecuentes y la Policía no hace nada, queremos una Guatemala diferente, queremos prosperidad y no queremos más delincuencia”.

Noe de la Cruz, residente, comentó: “la contaminación ambiental es grave, pedimos a las autoridades que le pongan atención a ese tema, queremos un pueblo limpio y necesitamos usar el agua de los ríos y por la contaminación los turistas se llevan una mala impresión; además, hay mucha delincuencia y se deben reparar las calles y carreteras”

Para Manuel Ochaeta, jubilado, lo más urgente es que la comuna cuente con edificio propio, pues en la actualidad las dependencias de estas están distribuidas en varios inmuebles.

Agregó que la energía eléctrica en Retalhuleu es más cara que en otros departamentos.

Agustín Grajeda, carpintero, dijo: “en la 9ª. avenida la calle es nueva y ya están rompiendo el pavimento, los drenajes del mercado están saturados de basura, por lo que las nuevas autoridades deben ponerles atención a esos problemas”.

Fredy Antonio López, fotógrafo, dijo que en la colonia El Pedregal 2 hace falta un salón de usos múltiples, pero durante años las autoridades no les han puesto atención a sus peticiones. Agregó que en el parque central se deben colocar recipientes para depositar la basura para no afectar el ornato.

“Hay tantas cosas que hacen falta en la ciudad, el palacio de gobernación que está abandonado y no se en cuantos años podría caer”, agregó.

Según el Tribunal Supremo Electoral, en Retalhuleu hay 179 mil 875 empadronados, de los cuales 74 mil 800 son mujeres. El próximo Cabildo Abierto será en Antigua Guatemala el lunes 27 de mayo.

