Pacientes renales y quienes viven en situación de calle no pueden hacer cuarentena para evitar el covid-19

Los pacientes renales no pueden dejar de recibir hemodiálisis. (Foto Prensa Libre: Miriam Figueroa)

La unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc) aumentó las medidas de prevención para continuar con la atención a los pacientes, quienes figuran en el grupo de personas vulnerables ante el coronavirus, según los médicos.

Para ser atendidos, los pacientes renales deben esperar bajo el sol, algunos esperan en sillas de ruedas o se sientan en bancos, al ingresar se les toma la temperatura y deben desinfectarse las manos.

“Como centro de salud estamos atendiendo con normalidad y tomando las precauciones debidas, tanto las que nos ha indicado el gobierno como las que nos ha indicado el Ministerio de Salud. Una vez ingresa el paciente se le toma la temperatura, se le da gel para las manos y si hay sospecha de algún caso tenemos una sala de aislamiento, por ahora no se ha registrado ninguno”, explicó Ana Viz, delegada de Comunicación Social de Unaerc.

Se informó que la unidad está por comprar más equipo de protección para el personal, por el momento solo los médicos han sido dotados de mascarillas N95, el resto utiliza las mascarillas médicas.

“Tenemos el equipo correspondiente y se está requiriendo el equipo suficiente para tener de reserva. El equipo son mascarillas, guantes y unas batas especiales”, agregó Viz.

Pacientes se arriesgan

Los médicos reiteran que los pacientes renales deben cuidarse ya que están entre los más vulnerables a sufrir las consecuencias del covid-19, aunque no pueden quedarse en su vivienda y deben recibir su hemodiálisis.

“Ellos no pueden quedarse en casa, no pueden estar sin sus hemodiálisis. No podemos quedarnos en casa, pero estamos agradecidos que sí nos están atendiendo”, dijo Azucena Lara, madre de una niña que recibe tratamiento.

Sin transporte

El problema que afrontan los pacientes renales es que varios provienen del interior y con la suspensión de transporte público no tienen como trasladarse, tal es el caso de Gilberto López y su esposa Sandra Garnillo, quien todas las semanas viaja desde Huehuetenango a la capital para recibir hemodiálisis; sin embargo, desde el martes último con su esposo permanecen en la capital y no pueden regresar a su vivienda, ante la falta de transporte público.

El viaje se les complica porque la paciente perdió una pierna y su esposo la carga para trasladarla al no tener una silla de ruedas.

“Estamos aquí desde el domingo, ya no tenemos fondos para pagar hospedaje ni comida, necesitamos ayuda, no sabemos hasta cuando va a haber transporte para viajar”, señaló López.

Luego de una publicación en redes sociales de Noticiero Guatevisión, el ministerio de Desarrollo Social entregó una silla de ruedas y una bolsa de alimentos. Aunque así como los esposos López Garnillo, hay más personas que deben recibir el tratamiento médico pero no tienen en donde dormir, ya que provienen de la provincia.

Sin hogar

Quedarse en casa no es una opción para quienes hacen de la calle un hogar, según autoridades de gobierno en el país se desconoce cuál es la cantidad exacta de personas que viven en situación de calle, a quienes se les imposibilita acatar las recomendaciones para prevenir el civid-19.

Diariamente afuera del comedor social, ubicado en la 10a. avenida y 21 calle de la zona 1, se observan largas filas de personas que esperan recibir una ración de comida, en ocasiones hay más de cien y lo que menos hacen es pensar en medidas sanitarias.

Algunos han caminado horas para poder llegara ese lugar, es el caso de Gumercindo Cifuentes, de 73 años, quien camina desde la zona 2 capitalina y dice desconocer del coronavirus.

“No se nada ni le tengo miedo a nada, de plano tenemos que morir sea con lo que sea tenemos que morir”.

El desánimo es evidente en los rostros de quienes esperan ser atendidos, una buena parte de ellos son adultos mayores, quienes ya no pueden conseguir un empleo y no tienen el apoyo de algún familiar.

“Sinceramente yo ya no consigo trabajo formalmente, entonces trabajo en casas, cuando puedo como ahí en la calle pero últimamente así como estamos ahorita, si estoy acudiendo para acá”, comenta Juan Culajay, de 76 años, quien trabajó buena parte de su vida en la construcción, a él le asusta que las personas en su situación estén en el abandono social.

“A mí sí me preocupa _el coronavirus_ porque uno no se quiere morir, aunque uno esté sufriendo pero uno quiere vivir”, expresó.

En el comedor social no han dejado de atender, pero han implementado medidas como entregarles la comida en grupos reducidos y para llevar, la mayoría se la comen sentados sobre la acera, para continuar la rutina diaria de deambular por las calles en busca de como sobrevivir.