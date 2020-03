Coronavirus: ¿Está restringido el ingreso a Xela? Esto explica la PMTQ sobre los retenes en los ingresos a la ciudad

Personal de PMTQ consulta a los pilotos sobre el motivo de ingreso a la ciudad. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Debido al incremento del tránsito vehicular y de personas en la cabecera departamental, la comuna quetzalteca planificó operativos para evitar aglomeraciones y cumplir las recomendaciones de que las personas se queden en casa.

Ante la duda de las personas sobre si el paso a la ciudad estaba totalmente restringido el jefe de la Policía Municipal de Tránsito, Diego Meckler, explicó que la medida se tomó porque se ha visto a personas que llegan a la ciudad de paseo o visita de familiares cuando se está en medio de una emergencia y aclaró qué vehículos pueden ingresar sin complicaciones.

“El presidente ha dicho que estamos en una semana decisiva del contagio y lo que queremos es que el virus no siga propagándose a través de evitar las aglomeraciones. Vamos a permanecer lo que resta de esa semana, los pilotos tienen que justificar del por qué van a ingresar a Xela que sea por una verdadera necesidad”, expresó Meckler.

Al ser consultado si tenía restringido el paso algún vehículo que viniera de otro departamento, explicó que se deben cumplir algunos requisitos importantes.

“Los vehículos sí pueden ingresar, no se está quitando ese derecho pero debe cumplir con algunos condiciones. Todo conductor debe portar mascarilla, que no vayan más de tres personas y que el motivo de ingreso a la ciudad sea justificado. Porque el horario previo al toque de queda no significa que uno pueda pasear o movilizándose, recordemos que hay que quedarse en casa”, añadió el jefe de la PMTQ.

Paso por las periferias

Hugo Urizar, jede de la oficina de Municipal de Gestión de Riesgo, informó que la idea es descongestionar el centro de la ciudad por lo que las personas que van a otro departamento pueden circular sin ningún problema, siempre y cuando lo hagan por los periféricos de la ciudad.

“Si hay personas que transita para San marcos o para la ciudad capital o algunos sectores que queden en esas vías lo pueden hacer, la idea es que no tengan que pasar por el centro sino que circulen de forma directa por el periférico”, explicó.

#CoronavirusGT | En Quetzaltenango redoblan esfuerzo para contener la circulación de personas sin justificación. Estas serán las disposiciones de tránsito para esta semana. pic.twitter.com/8X2zgW9PI8 — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) March 25, 2020

“Se está verificando a los pilotos para saber a qué viene, si es una emergencia o a que viene, muchos nos han dicho que es porque van al médico, y con justa razón pueden ingresar. También se verifican las temperatura por parte de personal del ministerio de salud para que con esas medidas podamos prevenir”, añadió Urizar.

Las medidas continuarán sin un tiempo definitivo, las autoridades también argumentaron que se buscan estrategias para evitar que se haga congestionamiento vehicular por los retenes que se instalarán.