Coronavirus: Joven entrenador con problemas oncológicos muere por covid-19 en España

Francisco García era entrenador de la Infantil B del Atlético Portada Alta. (Foto Prensa Libre: Málaga Hoy)

Francisco García, de 21 años se convirtió en la quinta persona fallecida por covid-19 y es la primera víctima mortal joven en España, aunque en este caso tenía una patología previa.

El deportista tenía cuatro temporadas de trabajar como entrenador del Atlético Portada Alta y actualmente dirigía al Infantil B, informó el diario Málaga Hoy.

“Muy buen chaval y un entrenador muy apañado. Estamos en estado de shock aún, me llamaron a las 19:00 horas del domingo diciendo que estaba estabilizado después de que le hubieran ingresado el viernes. Y una hora después… Se juntó lo del coronavirus y una cosa mala… Estoy que no me lo creo, no me lo creo, me parece imposible”, afirmaba a este periódico el presidente de este club, Pepe Bueno.

El club del Atlético Portada Alta informó el suceso por medio de redes sociales con una emotiva misiva.:

“Queremos manifestar nuestro más profundo pésame a la familia, amigos y allegados de nuestro entrenador Francisco García, que nos ha dejado, por profunda desgracia. ¿Y ahora qué hacemos sin ti, Francis? Si siempre estabas con nosotros en el Portada o donde hiciera falta, ayudando. ¿Cómo vamos a seguir conquistando kilómetros en la liga? No sabemos cómo, pero seguro que lo haremos, por ti. No te vamos a olvidar, descansa en paz, fenómeno. Hasta siempre”.

Hasta el último parte del Ministerio de Sanidad, en la provincia de Málaga se han registrado 180 contagios de coronavirus de los cuales 83 están en seguimiento en su casa y 81 hospitalizados. Málaga es la provincia de Andalucía que acumula más personas infectadas y también más fallecidos.