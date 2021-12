Brutal agresión: Jugador de baloncesto colegial fue arrestado después de golpear a un rival durante el partido inaugural de la temporada

Y de acuerdo con la denuncia penal la víctima “sufrió una conmoción cerebral lo suficientemente grave como para dejarlo inconsciente y una lesión en la boca que necesitó de cuatro puntos de sutura”.

Los Cachorros de Nevada vencieron el 30 de noviembre pasado a los Carlisle Wildcats, 72-47 durante el juego inaugural de la temporada de baloncesto masculino en la escuela secundaria de Iowa.

“Fue una situación muy desafortunada e inquietante”, dijo a medios norteamericanos el superintendente del Distrito Escolar de la Comunidad de Nevada, Steve Gray.

Agregó: “Afortunadamente, parece que nuestro estudiante-atleta va a estar bien”. El sospechoso fue detenido, pero fue puesto en libertad bajo fianza.

“La conducta violenta no tiene cabida en las actividades de la escuela secundaria de Iowa”, dijo un portavoz de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Iowa.

Punches thrown last night after the Nevada/Carlisle game. pic.twitter.com/6dR2czboqE

— Trackhound (@Trackhound11) December 1, 2021