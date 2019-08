“Soy amigo de todos”: exjugador colombiano Higuita desata polémica al hablar de Pablo Escobar

Higuita es considerado como uno de los jugadores más fructíferos de Colombia. (Foto: AFP)

“Pablo Escobar era conocido, llegó hasta el Congreso y después, cuando ya sale de allá, sale a la clandestinidad y va a la cárcel. Resulta que ya nadie lo conocía”, dijo René Higuita a la Revista Bocas, citada por Marca.

“Visitaría a Pablo Escobar en la cárcel hoy, mañana y siempre. Yo fui poco amigo de Escobar, pero con ese ‘poco amigo’, todos quisieran tenerme a mí de amigo”, agregó.

Higuita, que este martes cumplió 53 años, fue fundamental para ganar la Copa Libertadores de 1989, así como para la clasificación de Colombia al Mundial de Italia 90, consigna Marca.

“Yo conocí muchos amigos y muchos han sido narcotraficantes, y yo no puedo cambiar, mi corazón no cambia eso”, agregó el exfutbolista, que causó revuelo en Colombia cuando visitó al líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar.

“Conocí los paramilitares, conocí también la guerrilla, y de corazón, lo que ellos me contaron, me da para respetarlos, así como ellos me respetan. Esa ha sido mi esencia, y le hablo de los grupos más representativos y delincuentes. Entonces, por eso vivo tranquilo, vivo en paz y soy el amigo de todos”, dijo al respecto Higuita.

Como recuerda Marca, el también exentrenador colombiano estuvo preso en 1993 cuando lo señalaron de tener vínculos con Escobar, lo que le hizo perderse el Mundial de EE. UU. de 1994.

“Me empezaron a decir: ‘Usted me entrega a Pablo Escobar y no tiene delito. Usted es una persona conocida, querida, y lo que usted hizo le da para siete años’. Lo único que les dije fue: ‘Yo soy un tipo que no tengo problemas, que tampoco sé y, aún sabiendo, tampoco se los digo”.

“Era el desespero por dar con Pablo, porque habían hecho una cantidad de cosas y nada. Entonces se supuso que yo era muy amigo de Escobar, y eso quedó en la mayoría de colombianos. Me llevaron para Bogotá: dos helicópteros, esposado, yo con una pierna enyesada, el peor delincuente, y los titulares eran que yo era el secuestrador”, cuenta con nostalgia este grande de los grandes del deporte colombiano, que es recordado por “el escorpión”, la catalogada “mejor jugada en la historia del futbol”, en 1995 en el juego contra Inglaterra.