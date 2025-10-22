Guatemala domina la natación con 36 medallas, 12 récords con el protagonismo de Erick Gordillo y Belén Morales

La natación guatemalteca escribió una de las páginas más prestigiosas de su historia en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 durante seis días intensos de competencia en la piscina de Mazatenango, Suchitepéquez.

La delegación nacional conformada por 17 nadadores dominó el medallero con una cosecha de 36 preseas: 19 oros, 7 platas y 10 bronces, además de imponer 12 nuevos récords centroamericanos que confirman el momento estelar del equipo guatemalteco.

El gran protagonista de esta hazaña fue el izabalense Erick Gordillo quien se consolidó como el nadador más dominante de la región finalizando su participación con 10 medallas de oro y batiendo 8 récords centroamericanos.

Las pruebas de natación se llevaron a cabo en las instalaciones del Complejo Deportivo de Mazatenango, donde reunió a competidores de los siete países en contienda en los Juegos Centroamericanos.

En la rama femenina, Belén Morales se destacó con actuaciones sobresalientes que la colocaron en lo podio más alto. La nadadora guatemalteca se colgó el oro en los 100 metros libres, rompiendo un récord centroamericano con un tiempo de 56.98, y repitió la hazaña en los 200 metros libres, confirmando su calidad técnica y velocidad en el agua.

Melissa Diego también escribió su nombre en los récords centroamericanos en la prueba de 200 m combinados individual femenino.