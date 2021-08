“Fue un momento lindo”: Kevin Cordón recuerda la anécdota en donde protagonizó una fotografía junto a un vendedor

Durante la fiesta de bienvenida del zurdo de Zacapa a Guatemala, se apreciaron a varios guatemaltecos que se acercaron al vehículo que transportaba al atleta, entre los cuales destacaron una particular joven que le declaró su amor, y un momento que quedó inmortalizado en una fotografía: un vendedor ambulante se le acercó para darle la mano buscando un saludo, en ese momento Kevin le respondió y Esbin García enmarco el momento.

“Fue un momento lindo, lo que me dijo, y no solo él, sino también la persona que está a la par me llenó mucho” mencionó cuando fue interrogado sobre lo sucedido.

Además, el ahora cuarto mejor badmintonista del mundo dijo no haberse dado cuenta que el vendedor vestía una camisa en la que lucen los Aros Olímpicos “No, no me había dado cuenta hasta ahora, es algo muy bonito” reconoció.

Sobre lo vivido en Tokio el zurdo de La Unión dijo que “Aún son muchas emociones, el recibimiento de la gente, ya me siento recuperado físicamente, mentalmente aún tengo trabajo que hacer, poco a poco ya entrenamos para estar listo”.

En al área personal menciona sentirse feliz de que todos los sacrificios han rendido fruto. El siguiente paso en su carrera será estar presente en el Mundial que será celebrado en España el próximo diciembre.

Cordón, también hace hincapié en lo importante que es para el atleta guatemalteco salir y foguearse en el extranjero “Eso es lo mejor que le puede pasar, los deportistas de talla mundial están afuera y para nosotros es caro ir hasta Europa y Asía, ahora que la oportunidad se me da es de aprovechar al máximo estos torneos”.

Con respecto al resto de la delegación guatemalteca, el zurdo de oro de Zacapa se mostró feliz y orgulloso de la actitud de los atletas “Se le vio deseos de ganar, su actitud fue muy bonita y eso va a hacer que el deporte guatemalteco crezca, si se entrena con ganas se puede conseguir un buen resultado, hay que tener mentalidad” mencionó.