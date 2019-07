Obligan a árbitro guatemalteco de Copa Oro a elegir entre docencia o fútbol

Humberto Panjoj participó en la final de la Copa Oro 2019, donde pitó el encuentro entre México y Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Facebook Humberto Panjoj)

López aseguró que Panjoj aún no ha sido destituido de su plaza de maestro en educación física de la escuela oficial del barrio El Porvenir, en San Benito, Petén.

Sin embargo, el ministro de Educación forzó a Panjoj a “tomar la determinación de decidir si ese trabajo (arbitraje profesional) le es más significativo y más rentable (que la docencia) y decida”.

Panjoj no asistió a clases debido a su participación en Copa Oro, consiguiendo representar a Guatemala hasta el final de la competición como asistente de línea del árbitro central (también guatemalteco) Mario Alberto Escobedo, quien pitó 24 faltas y no sacó ninguna tarjeta en la victoria de México a EE. UU. por 1-0.

El árbitro dijo este jueves a la cuenta local de Facebook “Fútbol Guatemalteco” que al regresar del viaje a Estados Unidos se encontró con “la sorpresa” de que la dirección departamental de educación física le había levantado un acta “por haberme ausentado a mi trabajo”.

Además, aseguró que buscó apoyo pero le fue negado: “Solicité una licencia con o sin goce de sueldo y me dijeron que no aplicaba porque solo era para estudiantes universitarios o becados y que ese deporte (fútbol) no entraba”.

A este propósito, aclaró que se siente “muy contento por la participación que tuvimos los árbitros guatemaltecos en la Copa Oro” y consideró que es “un logro personal y familiar muy importante”, pero lamentó que no contó “con el apoyo de las autoridades” y espera que “se solucione de la mejor manera”.

Según el portavoz de la cartera educativa, Alejandro de León Duque, la situación de Panjoj en su escuela y la dirección administrativa departamental de Petén “viene desde hace cinco años”, pues ya se había ausentado previamente.

El ministro López dijo que Panjoj “administrativamente debe cumplir en su trabajo los procedimientos que para el efecto se han hecho” y que si tiene la necesidad de ausentarse debe realizar las solicitudes correspondientes.

López aclaró que hasta este jueves no ha girado “ninguna orden por el momento” de una posible destitución y reiteró que él, como ministro, es la única persona facultada para destituir o despedir a los trabajadores del ministerio.

“Por lo que me han dicho creo que no es la primera vez (que Panjoj se ausenta). Ha salido varias veces del país sin tramitar su permiso correspondiente y creo que tendrá que tomar una decisión”, describió López, quien reconoció que Panjoj representa al país “a nivel internacional y creo que lo ha hecho muy bien”.