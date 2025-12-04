¿A qué hora es el sorteo del Mundial? Listado de todos los horarios en Norte, Centro y Sudamérica

El próximo viernes 5 de diciembre, los ojos de todo el mundo del futbol internacional estarán puestos en la ciudad de Washington D. C, capital de los Estados Unidos, ya que esta urbe albergará el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en México, EE. UU. y Canadá, entre junio y julio del próximo año.

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) iniciará la ceremonia en el Centro John Kennedy para las Artes Escénicas, donde conformará los grupos del próximo Mundial, a pesar de que, de las 48 selecciones que participarán en el campeonato, seis aún deben disputar la repesca intercontinental en marzo del 2026, en suelo mexicano.

Ante esta situación, lo primero que ocurrirá en la ceremonia será la colocación de los tres anfitriones. A México se le asignará el Grupo A, a Canadá le corresponderá el Grupo B y a los Estados Unidos, el Grupo D, mientras que las otras nueve cabezas de serie serán sorteadas al azar y en vivo por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Las nueve selecciones que encabezarán los demás grupos son: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Bélgica, Alemania y Países Bajos. Por ello, las potencias del futbol internacional no se enfrentarán hasta los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales o incluso la final, con el objetivo de que cada ronda incluya juegos llamativos.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial?

Norteamérica:

Canadá:

Vancouver : 9.00 horas.

: 9.00 horas. Ontario: 12.00 horas.

Estados Unidos:

Hawái : 7.00 horas.

: 7.00 horas. Alaska : 8.00 horas.

: 8.00 horas. California : 9.00 horas.

: 9.00 horas. Arizona : 10.00 horas.

: 10.00 horas. Illinois : 11.00 horas.

: 11.00 horas. Washington D. C: 12.00 horas.

México:

Tijuana : 9.00 horas.

: 9.00 horas. Baja California Sur: 10.00 horas.

10.00 horas. Ciudad de México: 11. 00 horas.

Centroamérica:

Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 11.00 horas.

Panamá: 12.00 horas.

Sudamérica:

Colombia, Ecuador y Perú: 12.00 horas.

Venezuela, Bolivia y Chile: 13.00 horas.

Paraguay, Argentina y Uruguay: 14.00 horas.

Brasil:

Amazonas : 13.00 horas.

: 13.00 horas. Brasilia y Río de Janeiro: 14.00 horas.

Los demás bombos del sorteo mundialista:

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Suiza, Uruguay, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4