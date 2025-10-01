Alajuelense primer semifinalista de la Copa Centroamérica 2025 tras eliminar a Motagua

Este martes se conoció al primer semifinalista de la edición 2025 de la Copa Centroamérica: Liga Deportiva Alajuelense se impuso como visitante con marcador de 2-1 ante Motagua de Honduras, logrando avanzar gracias al criterio de goles anotados fuera de casa.

Motagua llegaba al encuentro de vuelta con ventaja en el marcador global, tras haber derrotado al cuadro tico en el partido de ida de los cuartos de final.

Sin embargo, el bicampeón costarricense tenía la obligación de ganar en el estadio José de la Paz Herrera Uclés para mantenerse con vida en el certamen.

La serie terminó con un empate global 2-2, pero Alajuelense se clasificó a semifinales por haber anotado dos goles como visitante, uno de los criterios de desempate establecidos en el torneo. Con esta victoria, el campeón defensor aseguró también su participación en la próxima Concacaf Copa de Campeones 2026.

El partido fue intenso desde el inicio, con ambos equipos buscando imponer condiciones. Al minuto 24, tras revisión del VAR, se sancionó una pena máxima a favor del cuadro local, que fue ejecutada por Rodrigo Gómez, desatando la euforia en las gradas al poner la serie 2-0 a favor de los hondureños.

No obstante, al minuto 34 apareció Joel Campbell, quien con una espectacular volea venció al arquero local y descontó para los ticos, dejando el global 2-1 al descanso.

En la segunda mitad, el encuentro continuó de ida y vuelta. Cuando parecía que Motagua lograría avanzar, Diego Campos apareció en el área y definió al palo del guardameta Luis Ortiz, desatando el delirio del cuadro visitante y sellando la clasificación a semifinales.

Con esta victoria, el conjunto costarricense espera rival en la siguiente ronda, donde buscará el tricampeonato del certamen internacional.