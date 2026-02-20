Alavés vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Así llegan Alavés y Girona
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés consiguió sólo un punto en su último partido frente a Sevilla, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Barcelona. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 4.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de noviembre, en el torneo España – LALIGA 2025 – 2026, y Girona resultó vencedor por 1 a 0.
El local está en el décimo cuarto puesto con 26 puntos (7 PG – 5 PE – 12 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (7 PG – 8 PE – 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|60
|24
|19
|3
|2
|34
|2
|Barcelona
|58
|24
|19
|1
|4
|39
|3
|Villarreal
|48
|24
|15
|3
|6
|19
|12
|Girona
|29
|24
|7
|8
|9
|-14
|14
|Alavés
|26
|24
|7
|5
|12
|-9
Próximos partidos de Alavés en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 26: vs Levante: 27 de febrero – 14:00 horas
- Fecha 27: vs Valencia: 8 de marzo – 14:00 horas
- Fecha 28: vs Villarreal: 13 de marzo – 14:00 horas
- Fecha 29: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Girona en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 26: vs Celta: 1 de marzo – 14:00 horas
- Fecha 27: vs Levante: 7 de marzo – 09:15 horas
- Fecha 28: vs Athletic Bilbao: 14 de marzo – 07:00 horas
- Fecha 29: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Girona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas