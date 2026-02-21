Atlético de Madrid vs Club Brugge: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Champions

Atlético de Madrid vs Club Brugge: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Champions

Atlético de Madrid y Club Brugge se enfrentan en el Metropolitano. El duelo se jugará el martes 24 de febrero desde las 11:45 horas.

El Atleti y Club Brugge, luego de su empate de ida por 3-3, buscan definir quién continúa en el torneo. El juego se disputará en el Metropolitano, este martes 24 de febrero, desde las 11:45 horas.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y finalizó en un empate 3-3.

Horario Atlético de Madrid y Club Brugge, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

