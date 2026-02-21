Bayer Leverkusen vs Olympiacos: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Champions

B. Leverkusen se enfrentará el próximo martes 24 de febrero a Olympiacos. En el partido de ida ganó 2 a 0 y quedó a un paso de clasificar a los Octavos de Final de la Champions. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio BayArena a las 14:00 horas.