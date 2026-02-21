Bayer Leverkusen vs Olympiacos: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Champions

Deportes

Bayer Leverkusen vs Olympiacos: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Champions

Todos los detalles de la previa del partido entre Bayer Leverkusen y Olympiacos, que se jugará el martes 24 de febrero desde las 14:00 horas en el estadio BayArena.

Redacción deportes

|

B. Leverkusen se enfrentará el próximo martes 24 de febrero a Olympiacos. En el partido de ida ganó 2 a 0 y quedó a un paso de clasificar a los Octavos de Final de la Champions. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio BayArena a las 14:00 horas.

En sus últimos 2 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y Bayer Leverkusen se llevó la victoria por 0 a 2.

Horario Bayer Leverkusen y Olympiacos, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League Datafactory Fútbol Internacional 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS