Con doblete de Lionel Messi, Argentina liquidó 3-0 a Venezuela

El mejor jugador del partido fue Lionel Messi. El atacante de Argentina anotó 2 goles, disparó al arco contrario en 7 oportunidades y efectuó 71 pases correctos.
Leandro Paredes fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Argentina fue preciso con 100 pases efectivos y robó 5 pelotas.
El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, propuso una formación 4-4-2 con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en la línea defensiva; Franco Mastantuono, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada en el medio; y Lionel Messi y Julián Álvarez en el ataque.
Por su parte, el equipo de Fernando Batista salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con Rafael Romo bajo los tres palos; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun y Miguel Ángel Navarro en defensa; Eduard Bello, Tomás Rincón y Cristian Cásseres Jr. en la mitad de cancha; y Jefferson Savarino y Salomón Rondón en la delantera.
Piero Maza Gómez fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Monumental.
El próximo partido de Argentina en el campeonato será como visitante ante Ecuador, mientras que Venezuela recibirá a Colombia.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 38 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 18 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo.
Cambios en Argentina
- 62′ 2T – Salió Franco Mastantuono por Nicolás González
- 73′ 2T – Salieron Leandro Paredes por Exequiel Palacios y Julián Álvarez por Lautaro Martínez
Amonestado en Argentina:
- 19′ 2T Cristian Romero (Conducta antideportiva)
Cambios en Venezuela
- 45′ 2T – Salió Tomás Rincón por Jorge Yriarte
- 55′ 2T – Salieron Miguel Ángel Navarro por Yeferson Soteldo y Salomón Rondón por Josef Martínez
- 66′ 2T – Salió Jefferson Savarino por Leonardo Flores
- 81′ 2T – Salieron Eduard Bello por Jhon Murillo, Thiago Almada por Nicolás Paz y Nahuel Molina por Giuliano Simeone
Amonestados en Venezuela:
- 15′ 1T Cristian Cásseres Jr. (Conducta antideportiva) y 14′ 2T Jon Aramburu (Conducta antideportiva)