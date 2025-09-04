Con doblete de Lionel Messi, Argentina liquidó 3-0 a Venezuela

El delantero de Argentina Lionel Messi brilló con un doblete en la goleada que su equipo propinó a Venezuela, en la fecha 17 . Lionel Messi tuvo su momento de gloria al convertir dos goles de jugada (39′ 1T y 35′ 2T). Lautaro Martínez también se sumó a la fiesta goleadora al marcar en el minuto 31 de la segunda etapa, sellando una jornada inolvidable con un cabezazo.

El mejor jugador del partido fue Lionel Messi. El atacante de Argentina anotó 2 goles, disparó al arco contrario en 7 oportunidades y efectuó 71 pases correctos.

Leandro Paredes fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Argentina fue preciso con 100 pases efectivos y robó 5 pelotas.

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, propuso una formación 4-4-2 con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en la línea defensiva; Franco Mastantuono, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada en el medio; y Lionel Messi y Julián Álvarez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Fernando Batista salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con Rafael Romo bajo los tres palos; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun y Miguel Ángel Navarro en defensa; Eduard Bello, Tomás Rincón y Cristian Cásseres Jr. en la mitad de cancha; y Jefferson Savarino y Salomón Rondón en la delantera.

Piero Maza Gómez fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Monumental.

El próximo partido de Argentina en el campeonato será como visitante ante Ecuador, mientras que Venezuela recibirá a Colombia.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 38 puntos y se ubica en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo visitante se queda en 18 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Argentina

62′ 2T – Salió Franco Mastantuono por Nicolás González

73′ 2T – Salieron Leandro Paredes por Exequiel Palacios y Julián Álvarez por Lautaro Martínez

Amonestado en Argentina:

19′ 2T Cristian Romero (Conducta antideportiva)

Cambios en Venezuela

45′ 2T – Salió Tomás Rincón por Jorge Yriarte

55′ 2T – Salieron Miguel Ángel Navarro por Yeferson Soteldo y Salomón Rondón por Josef Martínez

66′ 2T – Salió Jefferson Savarino por Leonardo Flores

81′ 2T – Salieron Eduard Bello por Jhon Murillo, Thiago Almada por Nicolás Paz y Nahuel Molina por Giuliano Simeone

Amonestados en Venezuela: