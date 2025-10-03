¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial 2026? Precios en dólares y en monedas latinas

A ocho meses de que inicie oficialmente la Copa Mundial del 2026, que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá, miles de personas en todo el mundo ya se preparan para viajar a Norteamérica y asistir a alguno de los 104 partidos, ya sea en la fase de grupos o hasta las fases finales, donde se decidirá qué país tendrá la corona.

Debido a que la Copa del Mundo es el principal torneo internacional de futbol masculino entre selecciones nacionales, y considerando que por primera vez acogerá a 48 países, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) espera recibir a unos 3 millones 120 mil espectadores en los recintos deportivos distribuidos en 16 ciudades.

Ante esta situación, la demanda de boletos aumentará con el paso de los meses, principalmente porque se definirán las 48 selecciones clasificadas al próximo Mundial y la mayoría de asistentes, además de apoyar a su país de origen, también querrá presenciar algún partido de los equipos favoritos, como Argentina, Francia, España o Brasil.

Dadas las circunstancias, las autoridades de la FIFA decidieron revelar los precios de las entradas para la Copa Mundial, a fin de que los aficionados empiecen a contemplar el gasto, ya que, como en ediciones anteriores, los primeros partidos serán mucho más baratos en comparación con los boletos de la final, que se disputará en Nueva Jersey.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo 2026

Fase de grupos:

Debido a que la Copa del Mundo 2026 será la primera en toda la historia con la participación de 48 selecciones diferentes, también será la primera con 12 grupos en la ronda inicial. Por ende, habrá 72 partidos en la fase de grupos, la mayor cantidad en una fase de este Mundial, pues solo 24 equipos avanzarán a los dieciseisavos de final.

Los 16 estadios para esta Copa del Mundo (dos en Canadá, tres en México y once en los Estados Unidos) estarán divididos en cuatro secciones según la visibilidad del compromiso, por lo que el precio de los boletos tendrá cuatro valores distintos, basados en las categorías establecidas por las autoridades de la FIFA en octubre del 2025.

Categoría 1:

Dólares: Entre US$345 y US$805. Quetzales: Entre Q2 mil 645 y Q6 mil 170. Pesos mexicanos: Entre $6 mil 345 y $14 mil 800. Sol peruano: Entre S/1 mil 200 y S/2 mil 795.

Categoría 2:

Dólares: Entre US$260 y US$605. Quetzales: Entre Q1 mil 990 y Q4 mil 635. Pesos mexicanos: Entre $4 mil 780 y $11 mil 130. Sol peruano: Entre S/905 y S/2 mil 105.

Categoría 3:

Dólares: Entre US$120 y US$280. Quetzales: Entre Q925 y Q2 mil 150. Pesos mexicanos: Entre $2 mil 205 y $5 mil 155. Sol peruano: Entre S/415 y S/975.

Categoría 4:

Dólares: Entre US$60 y US$140. Quetzales: Entre Q460 y Q1 mil 75. Pesos mexicanos: Entre $1 mil 105 y $2 mil 580. Sol peruano: Entre S/205 y S/490.

Semifinales:

Categoría 1:

Dólares: US$1 mil. Quetzales: Q7 mil 670. Pesos mexicanos: $18 mil 405. Sol peruano: S/3 mil 475. Real brasileño: R$5 mil 340. Lempiras hondureñas: L26 mil 150.

Categoría 2:

Dólares: US$715. Quetzales: Q5 mil 485. Pesos mexicanos: $13 mil 160. Sol peruano: S/2 mil 485. Real brasileño: R$3 mil 815. Lempiras hondureñas: L18 mil 700.

Categoría 3:

Dólares: US$360. Quetzales: Q2 mil 760. Pesos mexicanos: $6 mil 625. Sol peruano: S/1mi 255. Real brasileño: R$1 mil 925. Lempiras hondureñas: L9 mil 415.

Categoría 4:

Dólares: US$165. Quetzales: Q1 mil 265. Pesos mexicanos: $3 mil 40. Sol peruano: S/575. Real brasileño: R$885. Lempiras hondureñas: L4 mil 315.

Final en Nueva Jersey:

Categoría 1:

Dólares: US$6 mil 370. Quetzales: Q48 mil 845. Pesos mexicanos: $117 mil 215. Sol peruano: S/22 mil 140. Real brasileño: R$33 mil 995.

Categoría 2:

Dólares: US$4 mil 210. Quetzales: Q32 mil 285. Pesos mexicanos: $77 mil 470. Sol peruano: S/14 mil 635. Real brasileño: R$22 mil 475.

Categoría 3:

Dólares: US$2 mil 790. Quetzales: Q21 mil 395. Pesos mexicanos: $51 mil 355. Sol peruano: S/9 mil 700. Real brasileño: R$14 mil 895.

Categoría 4:

Dólares: US$2 mil 30. Quetzales: Q15 mil 570. Pesos mexicanos: $37 mil 355. Sol peruano: S/7 mil 60. Real brasileño: R$10 mil 835.