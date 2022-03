Doble misión para CR7: Clasificar a Portugal a Qatar 2022 y batir el récord de Carlos “el Pescado” Ruiz en eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo disputará una final más en el camino hacia el Mundial de Qatar 2022. El primer episodio de la repesca fue en días pasados ante Turquía, combinado al que vencieron 3-1. Aquella vez no anotó CR7.

Ahora el rival de turno será la sorprendente Macedonia del Norte, quien dejó en el camino a Italia con un agónico 1-0 pasados los 90 minutos.

Será este equipo, que advirtió en días pasados a Portugal que no sería fácil, el que ponga a prueba a Cristiano Ronaldo para no solo clasificarse al Mundial, como primer objetivo, sino superar a Ruiz Gutiérrez con esa marca que la propia Fifa ha destacado en diversas publicaciones.

De hecho, en noviembre de 2021 publicaron en Instagram una foto de el Pescadito con la camisola azul con la franja blanca y el característico número 20 que le llevó a ser CR20Fish.

Junto con la foto escribieron: “Cristiano se está quedando sin tiempo para encabezar esta tabla. A solo tres goles del máximo goleador de todos los tiempos en la historia de la Clasificación Mundial”.

La marca terminó en poder de Ruiz Gutiérrez en 2021. Llegó marzo 2022 y es la fecha cuando Cristiano Ronaldo ha vuelto al ataque con la Selección de Portugal. ¿Podrá lograrlo en esta eliminatoria?

Carlos Ruiz sigue haciendo historia desde aquel 6 de septiembre de 2016 por la noche, en el camino a Rusia 2018, cuando se retiró.

Fue en el Doroteo Guamuch Flores cuando le dijo adiós a la Azul y Blanco de la forma en que sólo él sabía: con goles. Anotó cinco dianas y alcanzó las 39, tres más que CR7 hasta ahora.

