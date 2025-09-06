Doblete de Cristiano Ronaldo lo acerca al récord histórico de Carlos Ruiz en eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo sigue ampliando su legado en el fútbol internacional. Este sábado, el astro portugués firmó un doblete en la victoria de Portugal 5-0 ante Armenia por las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, acercándose a un récord que hasta el momento pertenece al guatemalteco Carlos “el Pescado” Ruiz.

El capitán de Portugal abrió el marcador al minuto 21 y volvió a hacerse presente en el inicio del segundo tiempo, al 46, demostrando que a sus 39 años continúa siendo determinante para su selección. Con estas dos anotaciones, Cristiano alcanzó la cifra de 38 goles en eliminatorias mundialistas.

El récord absoluto lo ostenta Carlos Ruiz, histórico goleador de Guatemala, quien se mantiene como el máximo artillero en la historia de las eliminatorias de la FIFA con 39 goles. Esta marca, conseguida en su paso con la Azul y Blanco, ha permanecido intacta desde su retiro, pero ahora se encuentra bajo amenaza por la racha goleadora del portugués.

La victoria de Portugal frente a Armenia no solo afianzó su camino rumbo al Mundial 2026, sino que puso en primer plano la lucha individual de Cristiano Ronaldo por igualar y eventualmente superar la histórica cifra del delantero guatemalteco. Un gol más lo separa de compartir el récord, y dos de quedarse en solitario como el máximo goleador en eliminatorias.

Cristiano ha disputado eliminatorias mundialistas desde el proceso rumbo a Alemania 2006 y ha mantenido una regularidad extraordinaria. En esta campaña, sigue siendo pieza clave para un Portugal que busca llegar sin complicaciones a la cita mundialista.

Carlos Ruiz, por su parte, logró sus 39 goles entre 2000 y 2016, siendo protagonista en cuatro procesos eliminatorios con Guatemala. Su récord ha sido reconocido a nivel internacional, al punto de convertirse en un símbolo de la capacidad de los futbolistas centroamericanos en la historia de las clasificatorias.

Primeiro passo dado ✅ 🇵🇹 pic.twitter.com/A7vIIzb4L7 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 6, 2025

Con el doblete ante Armenia, el debate se enciende: si será Cristiano Ronaldo el encargado de destronar al “Pescado” Ruiz Lo cierto es que el portugués continúa sumando capítulos a su historia, y el mundo del fútbol sigue con atención cada paso en esta batalla de récords.

Por ahora, Carlos Ruiz sigue en la cima con 39 goles, pero Cristiano Ronaldo, con 38, se encuentra a un solo tanto de igualar la marca. El próximo compromiso de Portugal podría marcar un antes y un después en esta carrera histórica que conecta a un ídolo guatemalteco con una leyenda mundial.