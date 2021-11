Dos cargos más de violación contra Benjamín Mendy: el futbolista francés del Manchester City suma seis acusaciones de este tipo

Los hechos que implican a Mendy ocurrieron entre octubre de 2020 y agosto de 2021, mientras que las acusaciones de Matturie son de marzo a agosto de 2021.

Los dos hombres fueron convocados este miércoles 17 de noviembre en el tribunal de Stockport. El juicio debe comenzar el 24 de enero de 2022.

Ambos están encarcelados y sus solicitudes para recuperar la libertad provisional han sido rechazadas en varias ocasiones.

Mendy fue puesto en detención provisional a finales de agosto. El City, en el que juega desde 2017, le había suspendido minutos antes del anuncio hecho por la policía.

Cuatro mujeres denunciaron a ambos hombres.

Para fichar a Mendy, una de las grandes esperanzas del fútbol francés hace unos años, el City pagó 60 millones de euros (68 millones de dólares) al Mónaco, convirtiéndose en la época en el defensa más caro de la historia.

Su carrera ha estado marcado por las lesiones, pero formó parte del equipo francés que ganó el Mundial de Rusia-2018 (internacional en 10 ocasiones). Ha jugado apenas 75 partidos con el City en las últimas cuatro temporadas.

Fuera de la cancha su vida no ha sido ejemplar. El jugador ya divirtió a los tabloides cuando le fue incautado su Lamborghini Avenador SVJ, de un valor de más de 500.000 euros (587.000 dólares), a finales de 2020. Lo conducía sin permiso ni seguro.

BREAKING: Manchester City star Benjamin Mendy, 27, is charged with two more rapes https://t.co/mzWGLfDBMw pic.twitter.com/GE7mpIhXa6

— MailOnline Sport (@MailSport) November 16, 2021