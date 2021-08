El hijo del exfutbolista alemán Michael Ballack fallece en un accidente

Recientemente, Emilio Ballack habría publicado fotografías en su cuenta de Instagram en donde se encontraba de vacaciones en Portugal junto a su familia, sin embargo, el perfil ya no se encuentra activo.

Al conocerse la noticia, varios han sido los clubes que han enviado mensajes a Michael Ballack, padre de Emilio. Con palabras de cariño y apoyo han lamentado el hecho.

“Todos los asociados con el Chelsea Football Club están conmocionados y entristecidos al enterarse de la muerte de Emilio Ballack a la terriblemente joven edad de 18 años. Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en este triste momento”, las palabras del Chelsea.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.

All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021