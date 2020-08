Ella es Kathleen Krüger, la mente detrás de la impresionante condición física de los jugadores del Bayern Múnich

View this post on Instagram

El poder detrás del poder en el Bayern Munich. Ella es Kathleen Krüger, de 35 años. Es la "Team Manager" del Bayern Munich, única mujer en Alemania con un cargo así en un club. Es la encargada de coordinar viajes, dietas, entrenamientos, actividades de mercadeo y cualquier otra necesidad y actividad que tengan los futbolistas y entrenadores. Fue futbolista profesional y debutó con el Bayern en 2004. Sin embargo, se retiró muy joven pra dedicarse a la parte dirigencial. En 2009, en un proceso de selección, fue escogida para ser asistente del Manager del Equipo y en 2012 remplazó a su jefe. Lleva 8 años en el cargo y es muy cercana al plantel y a los jugadores. En cuarentena fue la encargada de verificar que a los futbolistas no les faltara nada y que cumplieran con sus entrenamientos y dieta. Flick, el entrenador del Bayern, le agradeció tras la reanudación del fútbol en rueda de prensa por su buena labor durante la pandemia, pues todos los jugadores regresaron en excelente estado físico. Cuando conquistaron la liga, un periodista le preguntó a Flick que cómo iban a celebrar. Él dijo: "No lo sé, vamos a ver qué nos deja hacer Kathleen y qué no". Kathleen, la Jefa, va ahora por su segunda champions. #BayernMunich #BayernMunchen #Juezcentral