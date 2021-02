Jugador guatemalteco que fingió recibir un golpe explica qué pasó y ofrece una disculpa que quiere llegue a todo el mundo

Robsin Ramos, jugador del equipo Batanecos FC, representante de San Sebastián, Retalhuleu, en la Tercera División del Futbol de Guatemala, está arrepentido de haber fingido una agresión durante el partido que disputaron contra San Lorenzo en Ayutla, San Marcos el recién pasado fin de semana. Pidió disculpas y aseveró que está consciente que no tuvo que hacerlo, pero aclara, lo hizo porque la afición les estaba lanzando objetos y los árbitros nunca hicieron nada.

El jugador, defensa de este equipo que compite en Grupo 3 de esta liga de ascenso, aclaró que la actitud que tomó fue porque la afición que llegó al estadio Maraba, de San Lorenzo, representativo de Ayutla, San Marcos, les estaba lanzando objetos. Aseveró que le dijeron a la terna arbitral, pero ésta no les creyó a pesar que les mostraron las monedas y las cáscaras de fruta.

“Iban como 20 minutos de partido, yo jugaba por la banda, nos empezaron a tirar objetos. Monedas, envases, latas y naranjas. La verdad que lanzaron una naranja, perdí cabeza, la recogí e hice lo que hice”, explicó a Prensa Libre y Guatevisión.

Agregó: “El asunto es que a todos nos tiraban los objetos. Yo le avisé al asistente, y no me hizo caso. Actué de esa forma para que el central mirara, para que actuara con nosotros”.

Ramos expresó: “Me disculpo ante todos los jugadores. Hice un mal, pero la verdad lo hice por el bien de mi equipo porque nos tiraban muchos objetos. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran golpeado? Hoy estaríamos en un hospital”.

Según el jugador los árbitros nunca le respondieron nada. “Les llevé las monedas y nada. Me disculpo ante todos”.

Por ahora lo único que quiere Ramos que es este video en donde él pide las disculpas se haga viral como fue el que le grabaron durante el partido cuando fingió la agresión.

“Espero que esto se haga viral. Me siento mal por tantos maltratos que me hicieron. Muchos me etiquetan. Tengo muchas etiquetas. Incluso ese video llegó al programa El Chiringuito de España. Ojalá que ellos también lo publiquen”, dijo.

Según el joven futbolista durante algunos días no ha salido de su casa porque se siente mal. Pero junto con sus compañeros ha superado este episodio. “Esta situación me quedó de experiencia. Quiero seguir adelante jugando futbol”, expuso.