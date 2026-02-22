Juventus vs Galatasaray: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Champions

Juventus vs Galatasaray: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Champions

Toda la previa del duelo entre Juventus y Galatasaray. El partido se jugará en el Allianz Stadium el miércoles 25 de febrero a las 14:00 horas.

Galatasaray busca quedarse con el triunfo después de la goleada de ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de seguir en el torneo. El partido se disputa en el Allianz Stadium, este miércoles 25 de febrero, desde las 14:00 horas.

Los últimos 3 encuentros entre ambos equipos terminaron con 2 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y terminó con un marcador 5-2 a favor de Galatasaray.

Horario Juventus y Galatasaray, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

