Juventus vs Galatasaray: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Champions

Los últimos 3 encuentros entre ambos equipos terminaron con 2 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y terminó con un marcador 5-2 a favor de Galatasaray.
Horario Juventus y Galatasaray, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas