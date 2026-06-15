Oyarzabal pasa 30 minutos sin tocar el balón y protagoniza un récord mundialista

El delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, fue titular como referencia ofensiva en el esquema de Luis de la Fuente y quedó vinculado con un dato estadístico que ha generado comentarios en medios especializados y redes sociales.

Según Opta Joe, empresa especializada en estadísticas deportivas, Oyarzabal es el primer jugador del que se tiene registro desde el Mundial de Inglaterra 1966 que disputa los primeros 30 minutos de un partido de una Copa del Mundo sin intervenir con un solo toque de balón.

La estadística puso el foco sobre el funcionamiento ofensivo de España durante la primera mitad. Aunque la Roja controló la posesión, tuvo dificultades para generar profundidad y conectar con sus atacantes frente a una selección de Cabo Verde bien organizada en defensa.

Oyarzabal aumentó su participación en el segundo tiempo, pero no logró generar ocasiones claras ni encontrar espacios para marcar diferencias en el área rival.

El dato difundido por Opta Joe fue ampliamente compartido en plataformas digitales y reabrió el debate sobre las alternativas ofensivas de la selección española de cara a los próximos compromisos del torneo.

Uno de los jugadores que aportó mayor dinamismo fue Lamine Yamal. El extremo ingresó desde el banquillo y ofreció desequilibrio en los minutos finales, convirtiéndose en una de las principales amenazas para la defensa caboverdiana.

A sus 29 años, Oyarzabal llegó al Mundial después de una temporada destacada con la Real Sociedad y como una de las opciones de confianza para Luis de la Fuente en ataque. Sin embargo, su discreta actuación en el estreno ha generado cuestionamientos sobre la composición del once titular.

0 - Spain's Mikel Oyarzabal is the first player on record since 1966 to play the first 30 minutes of a FIFA World Cup match without touching the ball once.



Peripheral. pic.twitter.com/Ym5xi1ufbg — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

Pese a ello, el cuerpo técnico español mantiene la confianza en el delantero, cuyo aporte suele valorarse también por su movilidad, presión y trabajo colectivo.

España sumó un punto en su estreno y ahora afrontará los partidos frente a Uruguay y Arabia Saudita con la necesidad de mejorar su producción ofensiva para fortalecer sus opciones de clasificación.

Más allá del dato estadístico, el empate dejó en evidencia las dificultades de la selección española para transformar el dominio de la pelota en ocasiones de gol, uno de los aspectos que deberá corregir en las próximas jornadas.