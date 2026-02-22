PSG vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Champions

Palpitamos la previa del choque entre PSG y Mónaco. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.
PSG llega más confiado tras ganar por 3 a 2 en la ida y sueña con llegar a los Octavos de Final, mientras que Mónaco no querrá perder su oportunidad cuando este miércoles 25 de febrero se enfrenten en el Parque de los Príncipes. El partido por la llave 1 de la Champions comenzará a las 14:00 horas.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y fue PSG quien ganó 2 a 3.
Horario PSG y Mónaco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas