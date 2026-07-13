Quién es Iván Barton, el árbitro salvadoreño que superó la marca mundialista de Carlos Batres

La Comisión de Árbitros de la FIFA designó al salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros como árbitro central de la semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre Francia y España.

El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas. Barton estará acompañado por el salvadoreño David Morán, como asistente número uno, y el nicaragüense Antonio Pupiro, como asistente número dos.

La semifinal será el séptimo partido de Barton como árbitro principal en Copas del Mundo. El salvadoreño dirigió tres encuentros en Catar 2022 y suma otros tres en el Mundial del 2026 antes del duelo entre franceses y españoles.

El récord anterior pertenecía al guatemalteco Carlos Batres, considerado el árbitro más destacado en la historia del arbitraje nacional. Batres dirigió cinco partidos en dos Copas del Mundo: dos en Corea-Japón 2002 y tres en Sudáfrica 2010, entre ellos el recordado partido de cuartos de final entre España y Paraguay.

Durante más de una década fue el árbitro centroamericano con más encuentros dirigidos en mundiales, una marca que Barton superó al alcanzar seis partidos en el duelo de octavos de final entre Suiza y Colombia y que ahora ampliará con la semifinal entre Francia y España.

Sus partidos en dos mundiales

Barton debutó en una Copa del Mundo en Catar 2022, donde dirigió Alemania-Japón y Brasil-Suiza en la fase de grupos, además del encuentro de octavos de final entre Inglaterra y Senegal. Concacaf confirmó que terminó ese torneo con tres designaciones como árbitro principal.

En el Mundial del 2026 estuvo a cargo de Turquía-Paraguay y Japón-Suecia en la fase de grupos. Posteriormente dirigió el partido entre Suiza y Colombia en los octavos de final, antes de recibir la designación para Francia-España.

El encuentro de semifinales será, por tanto, su cuarta participación en el presente torneo y la séptima de su carrera mundialista.

La @FIFAcom designó al árbitro salvadoreño Iván Barton para dirigir la semifinal entre las selecciones de Francia y España, correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Esta será la cuarta designación de Barton en la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026.



El… pic.twitter.com/FMKQzArUx0 — FESFUT (@fesfut_sv) July 13, 2026

Árbitro y profesional de la química

Barton nació en Santa Ana, El Salvador, en 1991. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de El Salvador, institución en la que también ha ejercido como profesor.

Fuera del arbitraje ha trabajado en el ámbito del análisis químico y como profesional de aplicaciones y soporte técnico. En junio del 2026 comenzó estudios de maestría en Administración de Empresas, según información publicada por el medio español La Sexta.

El salvadoreño recibió el gafete internacional de la FIFA en el 2018. Antes de participar en su primera Copa del Mundo acumuló experiencia en torneos juveniles, eliminatorias mundialistas, la Copa Oro, la Liga de Naciones y competiciones de clubes de Concacaf.

También ha sido contratado para dirigir encuentros fuera de su confederación, entre ellos partidos de la liga profesional de Arabia Saudita y de la primera división de Japón.

The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

Una expulsión inédita en el Mundial

La actuación de Barton cobró notoriedad durante el partido entre Turquía y Paraguay, cuando expulsó al paraguayo Miguel Almirón después de una revisión del árbitro asistente de video —VAR—.

Almirón se cubrió la boca mientras se dirigía al turco Mert Müldür. La acción fue sancionada con tarjeta roja directa conforme a una disposición introducida para castigar ese tipo de conducta.

Barton se convirtió así en el primer árbitro del Mundial del 2026 en expulsar a un jugador por cubrirse la boca mientras hablaba con un adversario.

El salvadoreño también dirigió la semifinal de la Liga de Naciones del 2023 entre México y Estados Unidos. En aquel encuentro mostró cuatro tarjetas rojas durante la segunda parte y dio por terminado el partido antes de que concluyera el tiempo de reposición debido a los cánticos homófobos procedentes de las gradas.

Iván Barton dirá presente en la ronda de los cuatro mejores del Mundial.



👉El salvadoreño fue designado para impartir justicia en el choque entre Francia y España, por las semifinales del Mundial.



▪️ Recordado por el lance entre Turquía y Paraguay, cuando aplicó la Ley… pic.twitter.com/lDBpPfVhUW — TRECE (@trecepy) July 13, 2026

Una designación histórica

El nombramiento para Francia-España representa la primera participación de un árbitro salvadoreño como juez central en una semifinal de una Copa del Mundo.

Barton afrontará el encuentro con el mismo equipo de asistentes que lo acompañó en sus tres partidos anteriores del Mundial del 2026. Morán y Pupiro también estuvieron en la terna del duelo de octavos de final entre Suiza y Colombia.

Al finalizar la semifinal, Barton acumulará siete partidos dirigidos en dos Copas del Mundo y ampliará la marca centroamericana que estableció al superar los cinco encuentros arbitrados por Carlos Batres.