La selección argentina de futbol cerró un 2026 marcado por la derrota en la final del Mundial y el retiro de Lionel Messi del combinado nacional. Ahora, el entrenador Lionel Scaloni afronta el desafío de renovar la plantilla y consolidar una nueva generación de futbolistas de cara al 2027.

El próximo año ofrecerá a Argentina la posibilidad de disputar hasta diez encuentros internacionales, distribuidos en las fechas Fifa de marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre. Mientras tanto, la Finalissima frente a España, aplazada por el conflicto en Medio Oriente, continúa sin una fecha definida.

La Albiceleste terminó el 2026 con 15 victorias en 17 partidos, aunque una de sus dos derrotas llegó en el encuentro más importante: la final del Mundial, en la que cayó 1-0 frente a España. El conjunto argentino también ocupa el segundo lugar del Ranking FIFA, por detrás de la selección española.

El anuncio del retiro de Messi, conocido en septiembre, marcó el final de una etapa histórica y generó incertidumbre sobre la continuidad de Scaloni, quien después del Mundial había solicitado tiempo para decidir su futuro.

Sin embargo, el entrenador renovó recientemente su contrato hasta el Mundial 2030, con una cláusula vinculada al resultado que Argentina obtenga en la Copa América 2028.

Una nueva generación comienza a tomar protagonismo

Los últimos amistosos de Argentina reflejaron el momento de transición que atraviesa el equipo. La Albiceleste perdió 2-1 frente a Uruguay, pero posteriormente goleó 7-0 a Costa Rica, con dobletes de Julián Álvarez, Nicolás Paz y Franco Mastantuono.

La capitanía que Messi ejerció durante más de una década pasó al defensor Cristian "Cuti" Romero, acompañado en el liderazgo por Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez, integrantes del plantel campeón del mundo en Catar 2022.

En el mediocampo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se perfilan como piezas fundamentales del nuevo proyecto, mientras que Julián Álvarez mantiene su condición de titular habitual y referente ofensivo.

En defensa, Lisandro Martínez aparece como el principal acompañante de Romero en la zaga central. Sin embargo, otras posiciones todavía están abiertas a la competencia entre jugadores experimentados y jóvenes talentos.

¿Quién heredará la camiseta número 10 de Messi?

Una de las principales incógnitas de la nueva etapa argentina es quién utilizará el dorsal 10 que dejó Lionel Messi. Durante los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, ningún futbolista llevó ese número, una decisión que refleja la importancia simbólica de la camiseta dentro de la selección.

Scaloni explicó que, por el momento, no tiene previsto asignarla. "No tenemos pensado a quién dársela hasta que sea obligatoria. No es algo especialmente importante, pero aquel día que decidamos será para el resto del ciclo al jugador que pueda quedársela", expresó el entrenador.

Entre los principales candidatos aparece Nicolás Paz, quien atraviesa un destacado momento y suma cinco goles en los cinco amistosos disputados por Argentina después del Mundial. También figura Julián Álvarez, aunque el delantero ha utilizado habitualmente el dorsal 9.

Los jugadores que buscan un lugar en la nueva Argentina

En los laterales, Agustín Giay comienza a ganar protagonismo por la banda derecha, en competencia con Nahuel Molina. Por el sector izquierdo, Nicolás Tagliafico enfrenta la competencia de Facundo Medina y Román Vega. Dos futbolistas importantes del ciclo anterior, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, no participaron en las últimas convocatorias.

De Paul podría haber cerrado su etapa con la selección, mientras que Paredes cumple una suspensión por los incidentes ocurridos durante la final del Mundial frente a España. En el mediocampo surgen alternativas como Exequiel Palacios, Valentín Barco, Matías Soulé y Máximo Perrone, quienes buscan consolidarse en el equipo.

Por su parte, el ataque contará con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como principales referentes, acompañados por jóvenes futbolistas como Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

Con una base de campeones del mundo y una generación de nuevos talentos, Lionel Scaloni tendrá el desafío de construir una Argentina competitiva sin Messi. El 2027 será un año importante para definir el nuevo funcionamiento de la Albiceleste y comenzar a consolidar el equipo que buscará llegar al Mundial 2030 como uno de los protagonistas del futbol internacional.