Una racha de 92 años intacta: Brasil mantiene su histórica marca sin derrotas en debuts mundialistas

Brasil no ganó, pero tampoco perdió. El empate 1-1 ante Marruecos en el debut del Grupo C del Mundial 2026 permitió a la Canarinha extender una de las rachas más impresionantes en la historia del torneo: 92 años sin perder su primer partido en una Copa del Mundo.

La última derrota brasileña en un estreno mundialista ocurrió en Italia 1934, cuando cayó 3-1 frente a España. Desde entonces, la selección pentacampeona del mundo ha disputado 21 debuts consecutivos sin conocer la derrota, una marca que ninguna otra selección ha logrado igualar en la historia del certamen.

El camino para mantener la racha estuvo lejos de ser sencillo. Marruecos sorprendió al minuto 20 con una acción de Ismael Saibari, quien aprovechó su velocidad para ganarle la espalda a la defensa brasileña y definir ante la salida de Alisson Becker. El gol silenció momentáneamente a los 80,663 aficionados presentes en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey.

La reacción de Brasil llegó antes del descanso. Vinicius Júnior recibió el balón por la banda izquierda, recortó hacia el centro y sacó un disparo cruzado que venció al guardameta marroquí al minuto 31. El empate evitó una caída histórica para la Canarinha y mantuvo intacta una tradición que se extiende por casi un siglo en los mundiales.

En la segunda mitad, el ritmo del partido disminuyó y ambos entrenadores realizaron modificaciones en busca del gol que rompiera la igualdad. Marruecos mantuvo el orden que le permitió competir de tú a tú con uno de los favoritos al título, mientras que Brasil intentó generar peligro por medio de Raphinha y Vinicius Júnior.

Pese a los intentos de ambos equipos, el marcador ya no se movió. La Canarinha cerró su estreno con un empate que le permitió extender a 92 años su histórica racha sin perder en el primer partido de una Copa del Mundo, aunque el rendimiento del equipo dirigido por Carlo Ancelotti dejó sensaciones divididas de cara a los próximos compromisos del Grupo C.

Racha histórica

Con este empate, Brasil llegó a 21 Copas del Mundo consecutivas sin perder su partido inaugural, un registro sin precedentes en la historia del torneo. Aunque el resultado dejó dudas sobre el rendimiento de la Canarinha, la selección dirigida por Carlo Ancelotti mantuvo intacta una racha que se extiende desde 1934 y que buscará prolongar en sus próximos compromisos ante Haití y Escocia