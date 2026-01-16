Real Madrid quiere aumentar su racha positiva con otra victoria

Deportes

Real Madrid quiere aumentar su racha positiva con otra victoria

Real Madrid y Levante se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo se jugará mañana desde las 07:00 horas.

|

Documento para solicitud de visa de inmigrante para Estados Unidos.

Real Madrid se enfrenta mañana ante Levante para disputar el partido por la fecha 20, en el estadio Santiago Bernabéu, desde las 07:00 horas.

Así llegan Real Madrid y Levante

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó por 3-0 el juego pasado ante Athletic Bilbao. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 12.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Levante finalizó en empate por 1-1 ante Espanyol. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 4.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de septiembre, en el torneo España – LALIGA 2025 – 2026, y Real Madrid lo ganó por 1 a 4.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 45 puntos (14 PG – 3 PE – 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 14 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (3 PG – 5 PE – 10 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Barcelona 49 19 16 1 2 33
2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24
3 Villarreal 41 18 13 2 3 20
4 Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 17
19 Levante 14 18 3 5 10 -9

Próximos partidos de Real Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 21: vs Villarreal: 24 de enero – 14:00 horas
  • Fecha 22: vs Rayo Vallecano: 1 de febrero – 07:00 horas
  • Fecha 23: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Levante en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 20: vs Real Madrid: 17 de enero – 07:00 horas
  • Fecha 21: vs Elche: 23 de enero – 14:00 horas
  • Fecha 22: vs Atlético de Madrid: 31 de enero – 11:30 horas
  • Fecha 23: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Levante, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

ARCHIVADO EN:

Datafactory Fútbol Internacional LaLiga 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS