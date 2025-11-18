⁠El mensaje del capitán José Pinto a la afición de Guatemala antes del partido ante Surinam

La noche del lunes 17 de noviembre, la afición de Guatemala volvió a demostrar su pasión por la selección nacional al acudir al banderazo previo al último partido de la eliminatoria ante Surinam.

Aunque la convocatoria no fue tan masiva como la registrada antes del encuentro contra Panamá, y a pesar de que la Bicolor ya está eliminada del Mundial 2026, decenas de aficionados se presentaron para mostrar su apoyo incondicional al equipo.

José Pinto, capitán de la selección, no dudó ni un segundo en salir junto a Oscar Santis, Nicolás Samayoa y José "Caballo" Morales para agradecer a los presentes. Los cuatro jugadores fueron recibidos con gritos de "gracias equipo" por parte de la afición, en un momento emotivo que demostró que el vínculo entre el pueblo guatemalteco y su selección va más allá de los resultados.

"Nos lo merecemos tanto ustedes como nosotros"

El capitán José Pinto tomó la palabra para dirigirse a los aficionados presentes: "Ojalá mañana, primero Dios, podamos darles una victoria porque tanto ustedes como nosotros nos lo merecemos", expresó el mediocampista con emoción.

Pinto también agradeció en nombre de todo el plantel: "De parte de todos nosotros, jugadores y cuerpo técnico, estamos muy agradecidos de que hayan venido el día de hoy. Eso demuestra que el apoyo es incondicional". El capitán pidió un aplauso para la afición, en un gesto que conmovió a los presentes.

Aunque la asistencia al banderazo fue menor que la registrada antes del partido contra Panamá, cuando cientos de aficionados abarrotaron los alrededores del hotel de concentración, la presencia de los seguidores el lunes por la noche fue significativa. A pesar del dolor de la eliminación y de que el partido ante Surinam ya no tiene implicaciones mundialistas, la afición guatemalteca demostró la incondicionalidad de su apoyo.

Este martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m., Guatemala cerrará su participación en la fase eliminatoria enfrentando a Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol". Aunque la Bicolor ya está eliminada del Mundial 2026, tanto Luis Fernando Tena como José Pinto han asegurado que el equipo buscará la victoria para despedirse con dignidad de su afición.

Surinam llega al partido con todo por definir, necesitando sumar puntos para asegurar su clasificación directa al Mundial. Sin embargo, Guatemala no será un rival fácil y buscará cerrar el proceso con la frente en alto, tal como lo prometió su capitán en el banderazo.