⁠Guatemala vs Panamá: Exjugador Juan Carlos Plata muestra su respaldo a la Bicolor en busca del sueño mundialista

Juan Carlos Plata, máximo goleador en la historia del fútbol guatemalteco con 411 anotaciones, expresó su respaldo total a la Selección Nacional que esta noche del jueves 13 de noviembre enfrentará a Panamá en el Estadio El Trébol.

El exdelantero, quien marcó una época en el balompié chapín, reconoció que esta generación tiene en sus manos la oportunidad de cumplir el sueño que muchos persiguieron sin éxito durante décadas.

"Espero que esta selección, esta nueva generación, sí pueda cumplir lo que nosotros muchas veces intentamos y no logramos", expresó Plata con emoción, dejando claro que su apoyo está con el equipo dirigido por Luis Fernando Tena.

Juan Carlos Plata destacó el trabajo realizado por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien llegó a Guatemala en 2021 y está a punto de cumplir un ciclo completo de cuatro años al frente de la Bicolor.

"Muy pocas veces se logra completar el proceso de cuatro años, estar en estas instancias ya es algo importante", señaló el exgoleador, reconociendo que la continuidad en el proyecto ha sido clave para que Guatemala se encuentre a las puertas del Mundial.

"Pero hoy dependemos de nosotros, de ninguno más. Hay que darles todo el apoyo a nuestra selección. Espero puedan lograr el sueño que hemos tenido durante generaciones", expresó Plata con convicción.

Plata envió un mensaje contundente: "Mi apoyo va a estar siempre para todo el plantel y el cuerpo técnico". Juan Carlos Plata también tuvo palabras de reconocimiento para la afición guatemalteca, que ha estado presente en cada proceso eliminatorio sin importar los resultados. "Hay que agradecer a la afición, siempre ha estado, desde el minuto uno", manifestó.