Achuapa vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Xelajú y Achuapa se enfrentarán en el estadio el próximo miércoles 25 de febrero desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan Achuapa y Xelajú

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa igualó 1-1 frente a Malacateco. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 empate. Le convirtieron 3 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú igualó – ante Mixco en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrotas: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 6 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 14 puntos (4 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (3 PG – 1 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 15 8 4 3 1 5 2 Cobán Imperial 14 8 4 2 2 6 3 Achuapa 14 8 4 2 2 3 1 Municipal 15 8 4 3 1 5 2 Cobán Imperial 14 8 4 2 2 6 3 Achuapa 14 8 4 2 2 3 7 Xelajú 10 7 3 1 3 5 10 Xelajú 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 10: vs Cobán Imperial: 1 de marzo – 15:00 horas

Fecha 11: vs Antigua GFC: 4 de marzo – 20:00 horas

Fecha 12: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 9: vs Achuapa: 25 de febrero – 15:00 horas

Fecha 10: vs Mictlán: 1 de marzo – 18:00 horas

Fecha 11: vs Cobán Imperial: 5 de marzo – 15:00 horas

Fecha 12: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Horario Achuapa y Xelajú, según país