Achuapa vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Así llegan Achuapa y Xelajú
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura
Achuapa igualó 1-1 frente a Malacateco. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 victorias y 1 empate. Le convirtieron 3 goles y registró solo 6 a favor.
Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura
Xelajú igualó – ante Mixco en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrotas: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 6 goles a favor y le han convertido 4 en contra.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 0.
El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 14 puntos (4 PG – 2 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (3 PG – 1 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|15
|8
|4
|3
|1
|5
|2
|Cobán Imperial
|14
|8
|4
|2
|2
|6
|3
|Achuapa
|14
|8
|4
|2
|2
|3
|7
|Xelajú
|10
|7
|3
|1
|3
|5
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 10: vs Cobán Imperial: 1 de marzo – 15:00 horas
- Fecha 11: vs Antigua GFC: 4 de marzo – 20:00 horas
- Fecha 12: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 9: vs Achuapa: 25 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 10: vs Mictlán: 1 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 11: vs Cobán Imperial: 5 de marzo – 15:00 horas
- Fecha 12: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Achuapa y Xelajú, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas