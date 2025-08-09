Antigua GFC celebró una victoria 2-0 sobre Mictlán

Antigua GFC celebró una victoria 2-0 sobre Mictlán

Todo lo que dejó el duelo entre Antigua GFC y Mictlán: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Por la fecha 4 del Apertura, Antigua GFC consiguió un importante triunfo en casa por 2-0 ante Mictlán. Milton Maciel marcó el gol que llevó a Antigua GFC a la victoria en el minuto 33 de la primera mitad. Óscar Castellanos aumentó la ventaja con un tiro desde el punto penal al minuto 22 de la segunda etapa.

El desempeño Milton Maciel lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Antigua GFC metió 1 gol.

También tuvo buen desempeño Óscar Castellanos. El volante de Antigua GFC anotó 1 gol.

El DT de Antigua GFC, Mauricio Tapia, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Estuardo Sicán en el arco; Juan Carbonell, Héctor Prillwitz, Alexander Robinson y Kevin Grijalva en la línea defensiva; Brandon De León, Gerson Chávez, Milton Maciel y Diego Fernández en el medio; y Marvin Ávila y Dewinder Bradley en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Adrián García Arias salió con una disposición táctica 3-4-3 con John Faust bajo los tres palos; César Madrid, Bryan Menéndez y William Ramírez en defensa; Osman Salguero, Kendel Herrarte, Guillermo Chavasco y Daniel Santa en la mitad de cancha; y Cesar Chinchilla, Robin Betancourth y Igor da Silva en la delantera.

Stib Morales Ordóñez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Pensativo.

En la próxima fecha, Antigua GFC visitará a Aurora FC y Mictlán jugará de local frente a Mixco.

De esta manera el local está en el segundo puesto en el campeonato con 9 puntos, mientras que la visita, con 2, queda en el décimo primer lugar.

Cambios en Antigua GFC
  • 55′ 2T – Salieron Marvin Ávila por Kevin Macareño y Gerson Chávez por Óscar Castellanos
  • 61′ 2T – Salieron Dewinder Bradley por Jostin Daly, Cesar Chinchilla por Mario Grijalva y Osman Salguero por Jesús Hernández
  • 71′ 2T – Salió Alexander Robinson por Diego Santis
  • 87′ 2T – Salió Diego Fernández por Selvin Sagastume
Amonestados en Antigua GFC:
  • 8′ 1T Juan Carbonell y 16′ 2T Mauricio Tapia

Cambios en Mictlán
  • 72′ 2T – Salió Igor da Silva por Elder Tovar
  • 79′ 2T – Salió Mario Grijalva por Dany López
  • 88′ 2T – Salió Robin Betancourth por Jonas Herrarte
Amonestados en Mictlán:
  • 45′ 1T Igor da Silva, 15′ 2T Cesar Chinchilla y 21′ 2T William Ramírez

