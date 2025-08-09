Antigua GFC celebró una victoria 2-0 sobre Mictlán

Por la fecha 4 del Apertura, Antigua GFC consiguió un importante triunfo en casa por 2-0 ante Mictlán. Milton Maciel marcó el gol que llevó a Antigua GFC a la victoria en el minuto 33 de la primera mitad. Óscar Castellanos aumentó la ventaja con un tiro desde el punto penal al minuto 22 de la segunda etapa.

El desempeño Milton Maciel lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Antigua GFC metió 1 gol.

También tuvo buen desempeño Óscar Castellanos. El volante de Antigua GFC anotó 1 gol.

El DT de Antigua GFC, Mauricio Tapia, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Estuardo Sicán en el arco; Juan Carbonell, Héctor Prillwitz, Alexander Robinson y Kevin Grijalva en la línea defensiva; Brandon De León, Gerson Chávez, Milton Maciel y Diego Fernández en el medio; y Marvin Ávila y Dewinder Bradley en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Adrián García Arias salió con una disposición táctica 3-4-3 con John Faust bajo los tres palos; César Madrid, Bryan Menéndez y William Ramírez en defensa; Osman Salguero, Kendel Herrarte, Guillermo Chavasco y Daniel Santa en la mitad de cancha; y Cesar Chinchilla, Robin Betancourth y Igor da Silva en la delantera.

Stib Morales Ordóñez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Pensativo.

En la próxima fecha, Antigua GFC visitará a Aurora FC y Mictlán jugará de local frente a Mixco.

De esta manera el local está en el segundo puesto en el campeonato con 9 puntos, mientras que la visita, con 2, queda en el décimo primer lugar.

Cambios en Antigua GFC

55′ 2T – Salieron Marvin Ávila por Kevin Macareño y Gerson Chávez por Óscar Castellanos

61′ 2T – Salieron Dewinder Bradley por Jostin Daly, Cesar Chinchilla por Mario Grijalva y Osman Salguero por Jesús Hernández

71′ 2T – Salió Alexander Robinson por Diego Santis

87′ 2T – Salió Diego Fernández por Selvin Sagastume

Amonestados en Antigua GFC:

8′ 1T Juan Carbonell y 16′ 2T Mauricio Tapia

Cambios en Mictlán

72′ 2T – Salió Igor da Silva por Elder Tovar

79′ 2T – Salió Mario Grijalva por Dany López

88′ 2T – Salió Robin Betancourth por Jonas Herrarte

Amonestados en Mictlán: