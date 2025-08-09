Antigua GFC celebró una victoria 2-0 sobre Mictlán

El desempeño Milton Maciel lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Antigua GFC metió 1 gol.
También tuvo buen desempeño Óscar Castellanos. El volante de Antigua GFC anotó 1 gol.
El DT de Antigua GFC, Mauricio Tapia, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Estuardo Sicán en el arco; Juan Carbonell, Héctor Prillwitz, Alexander Robinson y Kevin Grijalva en la línea defensiva; Brandon De León, Gerson Chávez, Milton Maciel y Diego Fernández en el medio; y Marvin Ávila y Dewinder Bradley en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Adrián García Arias salió con una disposición táctica 3-4-3 con John Faust bajo los tres palos; César Madrid, Bryan Menéndez y William Ramírez en defensa; Osman Salguero, Kendel Herrarte, Guillermo Chavasco y Daniel Santa en la mitad de cancha; y Cesar Chinchilla, Robin Betancourth y Igor da Silva en la delantera.
Stib Morales Ordóñez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Pensativo.
En la próxima fecha, Antigua GFC visitará a Aurora FC y Mictlán jugará de local frente a Mixco.
De esta manera el local está en el segundo puesto en el campeonato con 9 puntos, mientras que la visita, con 2, queda en el décimo primer lugar.
Cambios en Antigua GFC
- 55′ 2T – Salieron Marvin Ávila por Kevin Macareño y Gerson Chávez por Óscar Castellanos
- 61′ 2T – Salieron Dewinder Bradley por Jostin Daly, Cesar Chinchilla por Mario Grijalva y Osman Salguero por Jesús Hernández
- 71′ 2T – Salió Alexander Robinson por Diego Santis
- 87′ 2T – Salió Diego Fernández por Selvin Sagastume
Amonestados en Antigua GFC:
- 8′ 1T Juan Carbonell y 16′ 2T Mauricio Tapia
Cambios en Mictlán
- 72′ 2T – Salió Igor da Silva por Elder Tovar
- 79′ 2T – Salió Mario Grijalva por Dany López
- 88′ 2T – Salió Robin Betancourth por Jonas Herrarte
Amonestados en Mictlán:
- 45′ 1T Igor da Silva, 15′ 2T Cesar Chinchilla y 21′ 2T William Ramírez