Antigua GFC vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Así llegan Antigua GFC y Guastatoya
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura
Antigua GFC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Municipal, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura
Guastatoya sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Cobán Imperial. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Ha convertido 3 goles y ha recibido 4 en contra.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Antigua GFC resultó vencedor por 0 a 3.
El local está en el décimo primer puesto con 6 puntos (1 PG – 3 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (2 PG – 3 PE – 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|14
|7
|4
|2
|1
|8
|2
|Achuapa
|13
|7
|4
|1
|2
|3
|3
|Comunicaciones
|13
|7
|4
|1
|2
|1
|1
|Cobán Imperial
|14
|7
|4
|2
|1
|8
|2
|Achuapa
|13
|7
|4
|1
|2
|3
|3
|Comunicaciones
|13
|7
|4
|1
|2
|1
|7
|Guastatoya
|9
|7
|2
|3
|2
|1
|11
|Antigua GFC
|6
|7
|1
|3
|3
|-4
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 9: vs Guastatoya: 24 de febrero – 20:00 horas
- Fecha 10: vs Malacateco: 28 de febrero – 20:00 horas
- Fecha 11: vs Achuapa: 4 de marzo – 20:00 horas
- Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 9: vs Antigua GFC: 24 de febrero – 20:00 horas
- Fecha 10: vs Comunicaciones: 28 de febrero – 16:00 horas
- Fecha 11: vs Mixco: 4 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 11: vs Marquense: 4 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Horario Antigua GFC y Guastatoya, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas