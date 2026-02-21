Antigua GFC vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura se jugará el próximo martes 24 de febrero a las 20:00 horas.

Así llegan Antigua GFC y Guastatoya

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Municipal, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

Guastatoya sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Cobán Imperial. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Ha convertido 3 goles y ha recibido 4 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Antigua GFC resultó vencedor por 0 a 3.

El local está en el décimo primer puesto con 6 puntos (1 PG – 3 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (2 PG – 3 PE – 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 14 7 4 2 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Comunicaciones 13 7 4 1 2 1 1 Cobán Imperial 14 7 4 2 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Comunicaciones 13 7 4 1 2 1 7 Guastatoya 9 7 2 3 2 1 11 Antigua GFC 6 7 1 3 3 -4

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 9: vs Guastatoya: 24 de febrero – 20:00 horas

Fecha 10: vs Malacateco: 28 de febrero – 20:00 horas

Fecha 11: vs Achuapa: 4 de marzo – 20:00 horas

Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 9: vs Antigua GFC: 24 de febrero – 20:00 horas

Fecha 10: vs Comunicaciones: 28 de febrero – 16:00 horas

Fecha 11: vs Mixco: 4 de marzo – 18:00 horas

Fecha 11: vs Marquense: 4 de marzo – 18:00 horas

Fecha 12: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Horario Antigua GFC y Guastatoya, según país