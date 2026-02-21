Cobán Imperial vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Así llegan Cobán Imperial y Malacateco
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura
En la fecha anterior, Cobán Imperial se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Guastatoya. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura
El anterior partido disputado entre Malacateco finalizó en empate por – ante Achuapa. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 3 goles y le han marcado 5.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Malacateco lo ganó por 0 a 1.
El local está puntero y alcanzó 14 puntos (4 PG – 2 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (3 PG – 1 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|14
|7
|4
|2
|1
|8
|2
|Achuapa
|13
|7
|4
|1
|2
|3
|3
|Comunicaciones
|13
|7
|4
|1
|2
|1
|1
|Cobán Imperial
|14
|7
|4
|2
|1
|8
|2
|Achuapa
|13
|7
|4
|1
|2
|3
|3
|Comunicaciones
|13
|7
|4
|1
|2
|1
|6
|Malacateco
|10
|7
|3
|1
|3
|0
|8
|Malacateco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 9: vs Malacateco: 24 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 10: vs Achuapa: 1 de marzo – 15:00 horas
- Fecha 11: vs Xelajú: 5 de marzo – 15:00 horas
- Fecha 12: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 9: vs Cobán Imperial: 24 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 10: vs Antigua GFC: 28 de febrero – 20:00 horas
- Fecha 11: vs Comunicaciones: 3 de marzo – 20:00 horas
- Fecha 12: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobán Imperial y Malacateco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas