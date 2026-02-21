Cobán Imperial vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El juego entre Cobán Imperial y Malacateco se disputará el próximo martes 24 de febrero por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 15:00 horas en el estadio .

Así llegan Cobán Imperial y Malacateco

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Cobán Imperial se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Guastatoya. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Malacateco finalizó en empate por – ante Achuapa. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 3 goles y le han marcado 5.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Malacateco lo ganó por 0 a 1.

El local está puntero y alcanzó 14 puntos (4 PG – 2 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (3 PG – 1 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 14 7 4 2 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Comunicaciones 13 7 4 1 2 1 1 Cobán Imperial 14 7 4 2 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Comunicaciones 13 7 4 1 2 1 6 Malacateco 10 7 3 1 3 0 8 Malacateco 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 9: vs Malacateco: 24 de febrero – 15:00 horas

Fecha 10: vs Achuapa: 1 de marzo – 15:00 horas

Fecha 11: vs Xelajú: 5 de marzo – 15:00 horas

Fecha 12: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 9: vs Cobán Imperial: 24 de febrero – 15:00 horas

Fecha 10: vs Antigua GFC: 28 de febrero – 20:00 horas

Fecha 11: vs Comunicaciones: 3 de marzo – 20:00 horas

Fecha 12: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

