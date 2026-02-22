Comunicaciones vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Así llegan Comunicaciones y Municipal
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura
Comunicaciones sacó un empate por en su visita a Aurora FC. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura
Municipal viene de derrotar a Antigua GFC con un marcador 4 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Anotó 10 goles y le han convertido 5 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.
El local se ubica en el cuarto puesto con 13 puntos (4 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (4 PG – 3 PE – 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|15
|8
|4
|3
|1
|5
|2
|Cobán Imperial
|14
|8
|4
|2
|2
|6
|3
|Achuapa
|14
|8
|4
|2
|2
|3
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 9: vs Municipal: 25 de febrero – 19:00 horas
- Fecha 10: vs Guastatoya: 28 de febrero – 16:00 horas
- Fecha 11: vs Malacateco: 3 de marzo – 20:00 horas
- Fecha 12: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 10: vs Marquense: 28 de febrero – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Horario Comunicaciones y Municipal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas