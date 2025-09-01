¿Cuándo juega la Selección de Guatemala? La Bicolor se alista para enfrentar a El Salvador

Guatemala arrancará el próximo 4 de septiembre la última fase del camino al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del 2026, y lo hará en casa frente al conjunto salvadoreño, dirigido por Hernán Gómez.

El combinado nacional se entrena desde este lunes 1 de septiembre con el plantel completo, y afina los detalles para la doble jornada frente a El Salvador y, luego, contra Panamá.

El equipo guatemalteco, dirigido por Luis Fernando Tena, vuelve a una fase final después de 20 años, cuando estuvo presente en la hexagonal final rumbo al Mundial de Alemania del 2006.

Esas dos décadas de ausencia en rondas determinantes han hecho crecer la ilusión de la afición de ver, por primera vez, a Guatemala en un Mundial, en especial por el cambio de formato a 48 países.

¿Cuándo juega la Selección de Guatemala?

Guatemala enfrentará a El Salvador el jueves 4 de septiembre, a partir de las 20 horas, en el estadio Cementos Progreso, zona 6, donde se espera un lleno total después de haberse vendido los 11 mil boletos disponibles.

Este será uno de los seis partidos de la fase de grupos que sostendrá la Selección de Guatemala en la ronda final de la eliminatoria. El siguiente encuentro será ante Panamá, el 8 de septiembre, a las 19.30 horas, en el estadio Rommel Fernández.

Guatemala viene de disputar la Copa Oro del 2025, donde terminó en el tercer lugar. Se espera que el equipo de Tena refleje el futbol que demostró en el torneo de Estados Unidos y le alcance para dar pelea en el grupo A, que se visualiza como exigente.