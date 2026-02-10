En vivo: Guatemala vs. Haití. Sigue las incidencias del partido decisivo de la Selección Sub‑17

La Selección Nacional de Guatemala se enfrenta esta noche al conjunto de Haití, por la tercera jornada del Premundial Sub‑17. Tanto guatemaltecos como haitianos saldrán al terreno de juego en busca de la victoria, con el objetivo de asegurar su clasificación a la Copa del Mundo, que se disputará en Qatar.

El encuentro se jugará a las 19.00 horas, en el estadio Cementos Progreso, donde la Bicolor llega con una ligera ventaja. Además de contar con el apoyo de su afición, al jugar como local, el equipo dirigido por Willy Coito Olivera tiene la ventaja deportiva de que un empate le basta para clasificar al Mundial, al igual que una victoria.

Esta noche, el recinto de la zona 6 podría ser escenario de un hecho histórico: que la Azul y Blanco logre su primera clasificación a una cita mundialista en esta categoría.

De momento, el cuadro nacional se ubica en la primera posición del Grupo C tras sumar dos victorias y registrar una diferencia de +9. Por su parte, el equipo caribeño marcha con las mismas unidades; sin embargo, cuenta con una diferencia de +8.

10 de febrero 2026, 20:03h Finalizan los primeros 45 minutos en el Cementos Progreso



Termina la primera mitad en el estadio Cementos Progreso Guatemala cae 2-1 frente a su similar de Haití, en estos momentos la Azul y Blanco queda afuera del Mundial.

10 de febrero 2026, 19:44h ¡Gooool de Haíti!



Danrick Dalce, al minuto 22, marcó el 2-1 a favor de los caribeños con un potente remate.

10 de febrero 2026, 19:28h ¡Gooool de Guatemala!



Patrick Arana convierte de cabeza al minuto 11, con este resultado la Bicolor es mundialista

10 de febrero 2026, 19:23h ¡Gooool de Haíti!



Gol de Haití por intermedio de Sonson Jean-Baptiste convierte de cabeza al minuto 5.

10 de febrero 2026, 19:15h Arranca el partido



Inicia el encuentro en el estadio Cementos Progreso entre Guatemala y Haití en busca del pase mundialista.

#Deportes l Arranca el juego entre Guatemala y Haití por la tercera jornada del Premundial Sub-17, donde la Bicolor buscará asegurar su pase a la Copa del Mundo. Detalles aqui 👇 https://t.co/d6p3ixTugt pic.twitter.com/Kt5tpUvELZ — Deportes_PL (@tododeportes_pl) February 11, 2026

10 de febrero 2026, 18:47h Sale a calentar la Azul y Blanco



El cuadro nacional salta al terreno de juego para realizar su etapa de calentamiento previo al duelo frente a los caribeños en puntos de las 19:00 horas.

10 de febrero 2026, 18:31h Alineación de Guatemala para medirse al cuadro de Haíti



Así sale la Azul y Blanco para enfrentarse a su similar de Haití por la tercera fecha del Premundial Sub-17, en donde el cuadro chapín marcha de momento en la primera casilla.

10 de febrero 2026, 18:24h Afición chapina comienza a llegar al estadio



Aficionados de la Azul y Blanco comienzan a llegar al estadio Cementos Progreso, donde Guatemala juega su pase al Mundial Sub-17 frente a su similar de Haití.

10 de febrero 2026, 18:15h Guatemala sale con el uniforme de visitante



El combinado nacional vestirá uniforme negro con una franja celeste y blanca en su encuentro frente a Haití, correspondiente a la tercera jornada del Premundial Sub‑17 de Concacaf.