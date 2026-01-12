Guatemala Sub‑17 sufre derrota en su estreno del Torneo del Sol contra equipo amateur mexicano

La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala, dirigida por el estratega uruguayo Willy Coito Olivera, debutó este lunes 12 de enero en el Torneo Sol de México, certamen que se disputa en tierras aztecas y que servirá como preparación para el Premundial de la categoría.

El cuadro guatemalteco no logró arrancar con el pie derecho y cayó 2-0 frente a la Selección Sector Amateur. El primer gol llegó temprano, al minuto 6, por intermedio de Israel de Jesús, quien aprovechó un doble cabezazo dentro del área para abrir el marcador. El segundo tanto se produjo al minuto 25, tras una jugada a balón parado que terminó en autogol de Jeffrey.

A pesar de los intentos del equipo Amateur por ampliar la ventaja, el marcador no se movió y el encuentro concluyó con victoria para los locales.

El torneo se disputará del 12 al 17 de enero y será clave para que los chapines ajusten detalles antes del Premundial Sub-17, programado del 3 al 12 de febrero.

En la cita clasificatoria, Guatemala integrará el Grupo C, donde enfrentará a Haití, Antigua y Barbuda y Granada, con el objetivo de conseguir el ansiado boleto a la Copa del Mundo, que se disputará en Catar.

Los próximos encuentros del cuadro azul y blanco en este torneo serán frente a la Liga TDP y la Selección del Grupo 8. Cabe mencionar que el equipo chapín se encuentra ubicado en el Grupo C.